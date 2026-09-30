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El limbo de los migrantes enviados a terceros países por EE. UU.

Miles de migrantes son enviados de EE. UU. a terceros países, donde enfrentan detención, incertidumbre y miedo.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
30 de septiembre de 2026 – 04:03 p. m.
Newark (United States), 03/08/2026.- A protester ties a ribbon on the fence surrounding the Delaney Hall Immigration Detention Facility, in memory of people who died in immigration custody during a vigil for Edwin Jovanny Lopez Cornejo, in Newark, New Jersey, USA, 03 August 2026. At least 54 people have died in ICE custody since the start of the second Trump administration. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Un manifestante ata una cinta a la valla del centro de detención migratoria Delaney Hall durante una vigilia por Edwin Jovanny López Cornejo, fallecido bajo custodia migratoria.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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El miedo a ser deportado se ha convertido en una realidad constante para muchos migrantes en Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con una promesa de expulsar al mayor número posible de personas y una política marcada por ofensivas, redadas y detenciones masivas. Sin embargo, hay otro temor que cobra cada vez más fuerza: ser deportado a un tercer país, en algunos casos lejano, con un idioma distinto y bajo condiciones que pueden ser difíciles para quienes llegan allí.

Según Third Country Deportation Watch, la…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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