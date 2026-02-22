‘El Mencho’, uno de los capos más buscados por México y EE. UU., fue abatido en operativo

Un miembro de la Guardia Nacional se encuentra cerca de un autobús incendiado por grupos del crimen organizado, en respuesta a un operativo en Jalisco, México, para detener a un objetivo de seguridad prioritario. Foto: AFP - ULISES RUIZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército mexicano abatió este domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicaron varios medios locales, que citaron que fuentes federales confirmaron el deceso.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por él. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

La muerte de Oseguera fue informada por los diarios El Universal y Reforma, así como por la cadena Televisa. Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región. Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Su cartel fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense. Washington lo nombró organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

No se dieron a conocer de inmediato los detalles de su muerte, pero esto resulta ser un golpe importante para el grupo delictivo y podría desencadenar tanto luchas internas por el poder como una reanudación de la violencia a medida que las facciones compiten por el control.

