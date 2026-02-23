“El Mencho” y Jalisco Nueva Generación: la historia del cartel más temido de México

Un policía sale de una zona acordonada después de que un vehículo fue presuntamente incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo contra Nemesio Oseguera, líder del violento Cartel Jalisco Nueva Generación, en Tijuana, Baja California, México. Foto: AFP - GUILLERMO ARIAS

México vivió un domingo violento tras el operativo en el que resultó abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”, uno de los capos más buscados en el mundo. De hecho, Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD 15 millones por él. Tras la operación, varios narcobloqueos se vieron en diversos territorios del país, mientras que las autoridades de diferentes estados cancelaron clases y empezaron a monitorear la tensa situación. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la calma.

Insight Crime define esta organización como un grupo criminal transnacional que surgió del Cartel del Milenio, tras una serie de asesinatos, detenciones y fracturas internas. Es conocido por su uso agresivo de la violencia y sus campañas de relaciones públicas. Así se ha consolidado como una de las principales amenazas criminales de México, que ha seguido en expansión.

Las fuerzas de seguridad abatieron al antiguo líder del Cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel, alias “Nacho”, en julio de 2010. Antes de su muerte, Coronel le daba órdenes a Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, líder del Cartel del Milenio. Este grupo criminal traficó cargamentos de droga, manejó las finanzas del Cartel de Sinaloa y operó principalmente en los estados de Jalisco y Colima, posteriormente extendiéndose a Michoacán y a Ciudad de México.

Lobo fue capturado y el Cartel del Milenio sufrió una serie de fracturas internas, dividiéndose en dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos, de donde surgió el Cartel Jalisco Nueva Generación. “El Mencho”, un expolicía, fue considerado su líder fundador. Sus socios originales fueron Erick Valencia, alias “El 85”, y Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, ambos antiguos miembros del Cartel del Milenio.

Se ha caracterizado por el uso excesivo de la violencia. Tras su consolidación, la tasa de homicidios y las desapariciones forzadas, así como el descubrimiento de fosas clandestinas, aumentaron considerablemente en Jalisco. A esta organización criminal se le ha adjudicado la matanza ocurrida en 2015 contra un grupo de 15 policías, lo que se convirtió en uno de los ataques más letales contra las fuerzas de seguridad en la historia moderna de México. Equipado con armas de uso militar, como ametralladoras y lanzagranadas propulsadas por cohetes, también intentó asesinar a Luis Carlos Nájera, exsecretario de Seguridad de Jalisco. Luego, en junio de 2020, atentó contra Omar García Harfuch, ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Con presencia en casi todos los estados mexicanos, sus tentáculos también se han extendido en otros países de América Latina, como Colombia, Perú y Bolivia, además de otros alrededor del mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China y algunos del Sudeste Asiático. A nivel interno, el Cartel Jalisco Nueva Generación ha tenido riñas con el Cartel de Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, y con una facción de Los Zetas, entre otros más.

