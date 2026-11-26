A Juan Pablo Quintero le dijeron que tenía que hacer una pequeña venia cuando estuviera frente a frente con la reina Mary de Dinamarca. De su boca debían salir unas palabras muy sencillas: "Su majestad". Nada lo asustó más que el momento de saludarla en la entrada del Museo del Oro de Bogotá, y eso lo pensó y lo repensó, casi como repasó varias veces por su cabeza la retahíla que preparó para darle un corto tour por el lugar, y que, al momento de tenerla que decir en voz alta, no dijo nada de lo que había preparado. Qué corbata usar, aunque…

A Juan Pablo Quintero le dijeron que tenía que hacer una pequeña venia cuando estuviera frente a frente con la reina Mary de Dinamarca. De su boca debían salir unas palabras muy sencillas: "Su majestad". Nada lo asustó más que el momento de saludarla en la entrada del Museo del Oro de Bogotá, y eso lo pensó y lo repensó, casi como repasó varias veces por su cabeza la retahíla que preparó para darle un corto tour por el lugar, y que, al momento de tenerla que decir en voz alta, no dijo nada de lo que había preparado. Qué corbata usar, aunque no usó ninguna. Qué hacer al recibirla, si darle la mano, acercarse para darle un corto abrazo o no hacer nada. No sucedió ni eso ni aquello, ni siquiera la venia. No sabía cómo hacerla, si debía dar un paso hacia adelante o si debía dar un paso hacia atrás. Se quedó quieto y simplemente dijo: "Es un placer tenerla aquí. Bienvenida".

Él, arqueólogo y curador, no suele hacer visitas guiadas. Lo más cercano que ha estado de Dinamarca, porque nunca ha estado allá, ha sido a través de su fascinación por las sagas nórdicas y por la arqueología vikinga, un gusto que tiene desde niño, desde cuando escuchó en el colegio a uno de sus compañeros, el más estudioso de la clase, hacer una presentación sobre los dioses vikingos. Fue una revelación que lo encaminó a estudiar eso, que lo llevó a hacer una tesis sobre esos personajes escandinavos bajo la supervisión del colombiano con ascendencia danesa Carl Henrik Langebaek Rueda, a dictar clases en la Universidad del Rosario acerca de ello desde hace más de dos décadas y, además, a decirle a la reina Mary que esa es una de sus pasiones. Si a él le pareció curioso que ella llegara hasta Colombia, que está tan lejos de las aguas del mar del Norte y del mar Báltico, a ella le pareció aún más peculiar su obsesión por esos temas desde este lado del Atlántico.

Vestida de negro, con unos tacones, unas medias veladas y una blusa de ese mismo color, con una falda que tenía cuadros blancos y un maquillaje que les dio algo de tonos lila a sus ojos, pero aún con discreción, a ella se le vio erguida recorriendo partes del centro de Bogotá. Así atravesó los pasillos del Instituto Nacional de Cancerología, su primera parada en su apretado cronograma en la capital, donde la recibió la ministra de Salud y la gente asombrada trataba de ver por entre el vidrio de la sala de cirugía de tórax quién era la persona que pasaba por ahí junto con una decena de individuos más. Así también se le vio caminar por la alfombra roja que la llevó por entre la calle que separa a las escaleras del Teatro Colón de la entrada del Palacio de San Carlos, al lado de una niña que portaba una pollera carnavalera y le entregó unas flores blancas, de unos estudiantes bartolinos que ondeaban banderas de Colombia y Dinamarca y de los honores militares que realizaron en su nombre. Hombros rígidos y sonrisa cauta. Así estiró su mano derecha para saludar al vicepresidente José Manuel Restrepo y al canciller Omar Bula Escobar.

Pero Bogotá no fue su única parada. De aquí salió hacia Cali, donde la recibieron el alcalde Alejandro Eder y su esposa, Taliana Vargas, y la primera dama Ana Lucía Pineda. Llegó hasta la Institución Educativa Eustaquio Palacios, gravemente afectado tras el terremoto de agosto, y también al Ecoparque de la Biodiversidad COP16. Recibió la invitación para que su país sea parte de la Semana de la Biodiversidad 2027. Vio muestras artesanales y, además, el trabajo que hace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la cooperación danesa con 500 familias en El Valladito. No le queda mucho más por hacer aquí. A lo largo de la semana anunció que Copenhague dará un aporte de USD 4,5 millones para la interconexión energética entre Panamá y Colombia. El país busca fortalecer la cooperación en temas de salud, en áreas como la detección temprana del cáncer.

La reina Mary de Dinamarca en su paso por el Museo del Oro en Bogotá. Foto: Cortesía Banrepcultural. Nicolás Romero Rueda - Cortesía Banrepcultural. Nicolás Romero Rueda

En el Museo del Oro se dejó ver distinta. Lo primero que le llamó la atención fue la escultura de la región arqueológica de San Agustín que la recibió, como a todos los demás, por la entrada principal. Esa que es la anfitriona para todo aquel que ingresa, y que ese martes en la mañana acogió a la monarca y a los que no tenían un título, para quienes la casa real (sobre todo la danesa) es algo tan lejano que les cuesta entender quién es ella y qué hace en Colombia. Le impresionaron la iconografía y los dientes de jaguar. La miró fijamente, pero tal vez observó aún con más detalle la balsa muisca y el poporo, tan al detalle que se despojó un rato de la rigidez: dobló sus piernas, puso sus manos sobre las rodillas y centró la mirada en el brillo y el dorado que brotaban de ahí. En un instante, incluso inclinó su torso hacia la derecha y estiró su pierna izquierda para ver de lado los detalles de esa pieza de orfebrería que se elaboró para ser ofrendada a los dioses. Cambió de postura y por un momento se puso al nivel de lo que sus ojos estaban viendo.

El tiempo no fue suficiente para un recorrido más largo, aunque sí alcanzó a conocer un poco sobre cómo se hizo la pieza y los rituales que se hacían alrededor de ella. Con especial fascinación escuchó sobre cómo distintas sociedades a lo largo de la historia han buscado formas de expandir la conciencia, de la función de un poporo y de la coca como una hoja sagrada. Él lamenta que no haya podido ver la exposición temporal "La Lindosa", sobre la cual pudo comentarle algo cuando pasaron frente a un afiche que mostraba las pinturas rupestres y que invitaba a la gente a buscar esa sala. También le hubiera gustado tener más tiempo para el espacio de La gente y el oro en la Colombia prehispánica, allí donde hablaron de los distintos estilos arqueológicos y de cómo cada región cuenta una historia diferente. El reloj les jugó en contra y poco tiempo pasó desde el pánico que sintió al momento de saludarla hasta cuando tuvo que despedirla. Su delegación estaba apurada y estresada. Él, en cambio, supo relajarse después de pasar unos minutos con la reina de Dinamarca.

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