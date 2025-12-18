El nuevo arzobispo de Nueva York desafía las políticas de Trump sobre migración

Personas asisten a una misa por el eterno descanso del papa Francisco en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Foto: EFE - SARAH YENESEL

El papa León XIV nombró al sacerdote Ronald Hicks, de 58 años y proveniente de Chicago, como el próximo arzobispo del estado de Nueva York, una de las arquidiócesis más grandes de Estados Unidos. El nombramiento ha sido interpretado como un mensaje directo al presidente Donald Trump y a sus posturas anti migratorias.

Hicks se ha destacado por su postura fuerte y contundente en contra de las políticas migratorias de Trump, las cuales se centran en deportar a la mayor cantidad de personas, incrementando redadas y ataques contra la población migrante, que incluye en su mayoría a la comunidad latina.

En noviembre de 2025, el padre Ronald Hicks elogió el “Mensaje Especial” de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) sobre inmigración, describiéndolo como “poderoso y unificado”. Este documento está fundamentado en el amor al prójimo y la dignidad humana de todos, y plantea “preocupaciones, oposición y esperanzas” ante la necesidad de una reforma migratoria integral, según CNN.

Por su parte, el Papa León XIV cuestionó en octubre de este año si las medidas migratorias de Donald Trump se alinean con las enseñanzas “provida” de la Iglesia Católica y las calificó de “inhumanas”, según The Guardian.

Ronald Hicks también resaltó la importancia de continuar el trabajo de su antecesor, el cardenal Timothy Dolan, quien culminó un plan para compensar financieramente a las víctimas de abusos sexuales que presentaron demandas contra la arquidiócesis.

“Como iglesia, nunca podemos descansar en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso, proteger a los niños y cuidar a los supervivientes”, dijo. “Aunque este trabajo es desafiante y doloroso, espero que siga ayudando en los ámbitos de la responsabilidad, la transparencia y la sanación”.

👉 ¿Quién es Ronald Hicks?

Ronald Hicks es un prelado católico estadounidense de 58 años, nacido en Harvey, Illinois (cerca de Chicago). Hasta su nombramiento como líder religioso de Nueva York, era obispo de la diócesis de Joliet (Illinois) desde 2020, previamente fue obispo auxiliar y vicario general en la Arquidiócesis de Chicago (2018-2020), según The Guardian.

Posee estudios en filosofía, teología y un doctorado en ministerio sacerdotal, con experiencia en formación sacerdotal y liderazgo pastoral.

Hicks estuvo cinco años en El Salvador dirigiendo programas de orfanatos en América Latina, lo que explica su pasión y trabajo por la dignidad de los migrantes bajo la administración de Trump.

“Acepto este nombramiento con humildad y corazón abierto”, dijo Hicks en la rueda de prensa. “Pido su apoyo y sus oraciones, y pido a Dios que nos apoye como siempre.”

📌 Relación con el Papa León XIV

Aunque crecieron en el mismo barrio de Chicago, el Papa León XIV y Ronald Hicks se conocieron recién el año pasado, cuando el rector y el obispo visitaron una de sus parroquias, según CNN.

En una entrevista con WGN-TV local, Hicks recordó: “Crecimos literalmente en el mismo radio, en el mismo barrio juntos. Jugábamos en los mismos parques, nadamos en las mismas piscinas, en las mismas pizzerías”.

