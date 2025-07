León XIV envió un emotivo mensaje por el cumpleaños número 500 de Santa Marta

A propósito del aniversario número 500 de la ciudad colombiana, que se celebrará el próximo 29 de julio, León XIV, refiriéndose a San Agustín, agregó que “la fuerza necesaria para construir juntos la ciudad de Dios viene de lo alto. Es un don que se nos entrega como regalo y responsabilidad”. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

El papa León XIV envió una carta con motivo del aniversario de fundación de la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, en la que se lee: “A la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, que se venera en esta querida ciudad con tanta devoción, los encomiendo mientras les imparto mi bendición apostólica”.

En la misiva, el sumo pontífice, que se convirtió hace apenas un poco más de dos meses en el sucesor de Francisco, habló del compromiso que hay en “construir una sociedad más justa y fraterna, junto a las personas de buena voluntad que nos acompañan en el peregrinaje terrenal”.

A propósito del aniversario número 500 de la ciudad colombiana, que se celebrará el próximo 29 de julio, León XIV, refiriéndose a San Agustín, agregó que “la fuerza necesaria para construir juntos la ciudad de Dios viene de lo alto. Es un don que se nos entrega como regalo y responsabilidad”.

En su mensaje también dijo que “nos toca a nosotros construir las acequias, los puentes y las redes que conforman nuestro tejido social, para que la ‘alegría’ corra por ellas”. De acuerdo con su escrito, que tiene como fecha de envío el 3 de junio, pero del cual se tuvo conocimiento recientemente, “teniendo a Dios en medio, nuestra ciudad no vacilará. Él la consagra de manera que el gozo llene nuestras calles y nuestras plazas”.

