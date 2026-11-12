El papa vuelve a Perú, donde la Iglesia católica pierde terreno

“Hay muchos lugares donde te hablan de Dios”, dijo Scarlet Reyes, de 21 años, una excatólica que empezó a asistir a esta iglesia pentecostal, Agua…

El sermón de este domingo, anunció el pastor Sergio Hornung, trataría sobre “el territorio por conquistar”.

Las luces estroboscópicas recorrían una multitud de brazos extendidos mientras una banda de rock subía al escenario, ondeaban nubes de humo y los aplausos resonaban en el coliseo. El pastor salió dando saltos al ritmo de un redoble de tambor, con un micrófono curvado alrededor de su rostro.

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“Hay muchos lugares donde te hablan de Dios”, dijo Scarlet Reyes, de 21 años, una excatólica que empezó a asistir a esta iglesia pentecostal, Agua Viva, hace dos años. “Pero aquí te enseñan a conocer a Dios”.

El papa León llega el miércoles a Perú, donde sirvió como sacerdote durante dos décadas, ascendió a obispo y se convirtió en ciudadano peruano. Regresa en un momento en que la Iglesia se enfrenta a dos grandes desafíos en Latinoamérica: la creciente secularización y la competencia de otras denominaciones cristianas.

Aunque el catolicismo sigue siendo la fuerza religiosa dominante en el país y en la región, las iglesias evangélicas han logrado enormes avances, y los feligreses dicen que estas iglesias ofrecen una relación más directa con Dios y un estilo de adoración más expresivo y moderno.

La tendencia se remonta a la década de 1970, cuando los misioneros ayudaron a sembrar las bases del movimiento. Pero los datos publicados este año por el Pew Research Center muestran qué tan pronunciada se ha vuelto, con otras denominaciones cristianas que surgen para debilitar el control del catolicismo sobre Latinoamérica.

En Perú, los católicos representan ahora el 67 % de la población, casi 10 puntos porcentuales menos que hace una década, mientras que los protestantes, incluidos los evangélicos, representan el 18 %. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México —los otros cinco países estudiados por el Pew Center—, la Iglesia católica ha perdido partes aún mayores de la población.

En Brasil, que ha emergido como el bastión evangélico de la región, los católicos representan solo el 46 % de la población.

En Perú, las iglesias evangélicas no solo han ganado seguidores, sino también poder político, con varios miembros en el Congreso e influencia en la legislación. También desempeñan un papel protagónico en un movimiento social muy visible, llamado Con mis hijos no te metas, que se opone a la enseñanza de la llamada ideología de género en las escuelas.

Los nuevos presidentes ahora se reúnen tanto con líderes católicos como evangélicos.

José Luis Pérez Guadalupe, teólogo y exministro del Interior de Perú que ha escrito extensamente sobre esta tendencia, dijo que la región había experimentado un aumento desde la década de 1980 en lo que los académicos llaman neopentecostalismo. Es más conservador y está más involucrado en la política que los movimientos evangélicos que lo precedieron.

El cambio, dijo, ha sido de una agenda social basada en aliviar la pobreza a una moral centrada en temas como la oposición al aborto y la defensa de la familia tradicional. (Una de las pugnas políticas con tintes religiosos más prominentes en Perú recientemente ha sido el esfuerzo de una senadora evangélica, Milagros Jáuregui de Aguayo, para prohibir de los espacios públicos las estatuas inspiradas en obras de arte erótico precolombino).

Durante años, dijo Pérez Guadalupe, Perú y los países vecinos estuvieron divididos entre católicos y evangélicos. Pero hoy en día, la división ha pasado a ser entre conservadores y progresistas, con evangélicos conservadores y católicos conservadores aliándose en temas políticos polémicos.

Esto coloca al papa, quien se ha forjado un camino más enfocado en los desafíos sociales y económicos que enfrentan los migrantes, los pobres y los marginados, ante una visita más tensa de lo que podría parecer.

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Tanto los católicos como los evangélicos enfrentan el desafío de una creciente secularización.

El informe de Pew muestra que si bien las iglesias evangélicas han logrado enormes avances a lo largo de las generaciones, su crecimiento se ha vuelto más modesto. En la última década, el porcentaje de personas en los seis países más grandes de Latinoamérica que se describen a sí mismas como “sin afiliación religiosa” ha aumentado entre 7 y 17 puntos porcentuales, según el país.

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Curiosamente, un número muy alto de encuestados en esos países —del 89 al 98 %— dice que todavía cree en Dios.

En entrevistas, los evangélicos peruanos —casi todos ellos excatólicos— describieron muchas razones para cambiar de iglesia: un deseo de tener una conexión con Dios que no involucrara a un sacerdote como intermediario; el repudio por los escándalos de abuso que involucran a sacerdotes católicos; y una incapacidad para conectar con la formalidad de la misa católica.

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Agua Viva, una megaiglesia que opera en una antigua plaza de toros con capacidad para 20.000 personas, fue fundada hace 40 años y ahora tiene 14 sedes tan solo en Lima. El Movimiento Misionero Mundial en Perú afirma tener 1800 iglesias en todo el país y cuenta con una sofisticada estrategia de comunicación que incluye su propia cadena de televisión.

Las iglesias evangélicas tienen un amplio alcance geográfico y fuerza en Perú, incluso en las regiones de la sierra y la Amazonía que el papa visitará durante su viaje de seis días.

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En un servicio del sábado en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el barrio de clase media alta de Miraflores, Lima, un pastor visitante se centró en el tema de “la familia entre pantallas”. El pastor, Miguel Luna, de 61 años, advirtió sobre los “likes que mienten” y los “cuerpos perfectos” en internet que ocultan almas heridas.

“Los algoritmos recuerdan tus preferencias”, dijo, “pero Dios recuerda tu persona”.

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Después, Martín Gallo, de 57 años, dijo que se había unido a Alianza a los 19 años, tras haber sido criado en lo que llamó una familia católica “medianamente empobrecida”. Un punto de inflexión para él fue la visita papal de Juan Pablo II en la década de 1980, cuando quedó impactado por la “exagerada pomposidad”.

“Vino al aeropuerto con los helicópteros y el papamóvil y sus anillos”, dijo Gallo, “Yo lo comparaba con Cristo. Yo decía: pero Cristo fue humilde”.

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Luna dijo que, si bien los miembros de su iglesia ciertamente se inclinaban hacia el conservadurismo, sería un error pintar a Alianza de un solo color político.

Al referirse a Jáuregui de Aguayo, la senadora evangélica, quien es considerada del ala dura de la derecha, dijo: “Yo no voté por ella”.

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El domingo en el coliseo de Agua Viva, los feligreses comenzaron a hacer fila casi una hora antes del primer servicio. (Se llevaron a cabo dos en la sede de la iglesia ese día). Un personal de seguridad con polos negros y un personal de bienvenida de rojo dirigieron a las personas por unas escaleras mecánicas. Se vendían sudaderas de la marca con capucha en una tienda de mercancía. Adentro, pantallas gigantes enmarcaban el escenario y la banda animaba a la multitud.

Durante una pausa, el equipo audiovisual reprodujo un clip promocional del pódcast más reciente de Hornung, el pastor. Luego, este comenzó su sermón sobre las tierras que aún quedaban por conquistar.

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El mensaje fue tanto metafórico como literal. Instó a las personas a ser agradecidas con su suerte en la vida, pero a no conformarse, y a buscar siempre sueños más grandes. Pero también, explicó, la iglesia ha declarado 2026 como el “año de expansión”.

“He venido a anunciarles que no vamos a parar”, dijo. “Vamos a seguir abriendo campos, vamos a seguir abriendo centros, vamos a seguir haciendo reuniones. Vamos a seguir yendo a otras ciudades, vamos a ir a otros países. Vamos a llegar hasta lo último de la Tierra”.

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Conforme el servicio terminaba, los guías de orientación llevaron a decenas de recién llegados a un salón de bienvenida, mientras un equipo de danza cerraba el evento.

“Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria”, declaró el pastor. ”¡Lo mejor aún está por venir!”.

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