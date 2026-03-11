El perímetro de la Casa Blanca fue cerrado tras un choque contra una barrera de seguridad

Un miembro del Servicio Secreto de Estados Unidos monitorea la escena después de que un vehículo chocara contra una barricada de seguridad cerca de la Casa Blanca, en Washington. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una furgoneta se estrelló a primera hora del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, según informó la Policía, lo que obligó a cerrar la zona, en pleno centro de Washington.

El conductor fue detenido y no se registraron heridos tras el incidente ocurrido antes del amanecer en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor ha sido detenido y está siendo interrogado”.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que lleva más de una semana en curso y tiene a la región de Oriente Medio en alerta, sobre todo por los recientes ataques en el estrecho de Ormuz y la represalia de Teherán contra los países del Golfo Pérsico.

La Policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, aunque hacia las 8:30 a. m., hora local, empleados del Gobierno y de las instituciones cercanas a la sede del Ejecutivo estadounidense podían pasar con la identificación adecuada.

Decenas de vehículos de emergencia con las luces encendidas acudieron al lugar, mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles. Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, declaró ante CBS que “varias entradas y calles están cerradas temporalmente mientras los equipos realizan su trabajo. Proporcionaremos información adicional una vez que recibamos noticias de los oficiales”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com