El resultado final de las elecciones en Perú puede tardar hasta dos semanas en conocerse

Con el 96 % de las actas escrutadas, Roberto Sánchez obtiene el 50,05 % de los votos, frente al 49,94 % de Keiko Fujimori, una diferencia de apenas 20.000 sufragios. Foto: Agencia AFP

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El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de dos semanas o incluso más, dijo este martes el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio.

Con el 96 % de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,05 % de los votos, frente al 49,94 % de Fujimori, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

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El escrutinio de la elección del domingo “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.

La autoridad no descartó que el conteo se pueda extender incluso hasta inicios de julio, pues dependerá de la rapidez con que lleguen las actas del exterior y de las áreas rurales del país.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 51 años, compite por la Presidencia, en tanto que para Sánchez, de 57, es su primera postulación.

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El recuerdo de las elecciones peruanas de 2021

El ritmo del recuento actual se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de hace cinco años entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo venció con el 50,12 % de los votos, frente al 49,87 % de Fujimori.

La candidata derechista reiteró este martes su exhortación a la prudencia con los resultados parciales. “Yo creo que es muy prematuro declarar a un ganador, me corresponde esperar”, dijo a la prensa, tras señalar que faltan varias actas por contabilizarse que podrían “acortar la brecha”.

Por su lado, la misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

La jefa de misión, Annalisa Corrado, instó a los candidatos a “esperar con paciencia la proclamación oficial de los resultados”. Ella agregó: “El resultado de la elección presidencial del siete de junio nos llevó a un empate técnico”. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino, José María Balcázar, para un mandato de cinco años.

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