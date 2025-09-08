El secretario de Guerra de EE. UU. visitó Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela

Fotografía de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, posando con militares en la Base Aérea Muñiz. Foto: EFE - Gobernación de Puerto Rico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este lunes a Puerto Rico para respaldar a las tropas estadounidenses que realizan maniobras en la isla, donde este entrenamiento ha despertado controversia debido a la tensión con Venezuela en el Caribe.

Hegseth, acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Dan Caine, fue recibido en la Base Aérea Muñiz por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

El secretario de Guerra se dirigió a los cerca de 300 soldados con un mensaje claro de apoyo de parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y del Departamento de Guerra en sus misiones, en especial en este enfoque de combatir el narcotráfico en el Caribe.

“Los hombres y mujeres en nuestro departamento serán los mejores preparados”, aseguró el funcionario, quien definió a los militares como “guerreros americanos”, según el comunicado del Gobierno de Puerto Rico.

La visita coincidió con las maniobras de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la isla, que incluyen desembarcos anfibios y operaciones de vuelo, y con el anuncio de que Washington desplegará diez aviones de combate F-35 a una base aérea allí.

Por su parte, la gobernadora agradeció a Trump y a su administración por “reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los carteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro”.

“Apoyamos las políticas de ‘America First’ que garantizan la seguridad de nuestras fronteras y combaten las actividades ilícitas para proteger a los ciudadanos americanos y a nuestra nación”, expresó González, que se declara republicana y partidaria de Trump.

En el encuentro, que tuvo lugar en la Base Aérea Muñiz, en Carolina, estuvieron también presentes el ayudante general de la Guardia Nacional, el coronel Carlos José Rivera Román, y el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Garffer, junto a varios militares de diversas ramas.

La gobernadora señaló que Puerto Rico es “la frontera de los Estados Unidos en el Caribe” y que la lucha contra el narcotráfico “va a posicionar ciertamente a la isla”. En su declaración añadió: “Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema, que es atacando de dónde viene la droga”.

El respaldo de la gobernadora a las políticas de Trump y a las maniobras militares en la isla no es compartido por otros partidos políticos ni por muchos ciudadanos. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exigió el pasado viernes la cancelación “inmediata” de cualquier plan de Estados Unidos para “remilitarizar” a la isla, y presentó una resolución para que la Legislatura haga esta solicitud a Trump y al Congreso estadounidense.

El estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos, establecido en 1952, otorga al archipiélago cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento local, pero deja bajo el control de Washington áreas como la defensa, las fronteras y las relaciones diplomáticas.

Ayer mismo, cientos de personas se manifestaron frente a la Base Aérea Muñiz en rechazo a las maniobras del Ejército estadounidense y a una posible reactivación de las antiguas bases militares de la isla.

