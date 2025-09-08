Revelan una imagen de una supuesta carta que Trump le dio a Epstein de cumpleaños

Donald Trump ha sido objeto de críticas por no cumplir con su promesa de campaña: revelar los archivos Epstein. Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron una imagen de la nota y el dibujo sexualmente sugestivos, aparentemente firmados por Donald Trump, extraídos de un libro de 2003 que celebraba el cumpleaños número 50 de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. El presidente republicano, sin embargo, ha insistido en que eso es falso.

De acuerdo con la información dada a conocer por medios estadounidenses, los demócratas afirmaron haber visto el dibujo —una figura de una mujer desnuda con la palabra “Donald” escrita debajo de la cintura— y publicaron una foto en sus redes sociales. El dibujo, en tinta negra gruesa, contiene un texto que cita una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, con la firma distintiva del líder de la Casa Blanca debajo de la silueta femenina.

Lawyers for Jeffrey Epstein’s estate have given Congress a copy of the birthday book put together for the financier’s 50th birthday, which includes a letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist.



On Monday, House Oversight Committee members confirmed that they… pic.twitter.com/5s5bCTogW1 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

“El Comité de Supervisión ha obtenido el infame ‘Libro de Cumpleaños’ que contiene una nota del presidente Trump, que, según él, no existe”, declaró el representante Robert García de California: “Es hora de que el presidente nos diga la verdad sobre lo que sabía y publique todos los archivos de Epstein”.

The Wall Street Journal informó de la existencia del documento en julio. Después de ello, Trump demandó por US$ 20.000 millones al periódico, cuyo dueño es Rupert Murdoch, tras alegar difamación.

De momento, la Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentarios. Lo que sí ha hecho Trump es negar haber escrito la carta y haber hecho el dibujo, y calificó un artículo sobre ello de “falso, malicioso y difamatorio”. El magnate republicano sostuvo que “estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”.

