El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de EE. UU.: esto es lo que viene

El Senado aprobó el lunes por la noche una ley para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, después de que ocho demócratas se alejaran de la directriz del partido y optaran por unirse a los republicanos, respaldando un paquete de gastos que omite un asunto clave: la financiación del seguro médico para miles de estadounidenses.

En 41 días de shutdown se vio que varios trabajadores federales quedaron sin sueldo, otras personas quedaron en riesgo de perder la asistencia alimentaria y millones sufrieron los estragos de la cancelación de vuelos.

La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera que se debata a partir del miércoles. El estrecho margen republicano y la intensa oposición demócrata podrían dar lugar a una votación muy ajustada. El presidente Trump indicó que firmará lo acordado.

La decisión se alcanzó en medio de la división de los demócratas. El senador por Virginia, Tim Kaine, dijo al respecto: “No teníamos ninguna vía para avanzar en materia de salud porque los republicanos dijeron: ‘No hablaremos de salud mientras el gobierno esté cerrado’. Teníamos beneficiarios del SNAP y personas que dependían de otros servicios esenciales que estaban perdiendo sus beneficios”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, instó a los legisladores a que comenzaran a regresar a Washington “de inmediato”. Por ello, advirtió: “Tenemos que hacerlo lo más rápido posible”. Es decir, aún faltan unos días para la reapertura del gobierno.

Del otro lado del espectro político, el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder de la minoría, se opuso al acuerdo alcanzado por algunos de sus propios miembros porque, según dijo, “no hace nada sustancial para solucionar la crisis del sistema de salud estadounidense”. Otros argumentaron que el acuerdo equivalía a facilitar la agenda y las tácticas de Trump, cuando los demócratas deberían, en cambio, oponerse a él y a su partido.

Lo acordado en la noche de este lunes incluyó un paquete de gastos que financiaría al gobierno hasta enero, así como tres proyectos de ley de gastos separados para cubrir programas relacionados con la agricultura, la construcción militar y las agencias legislativas durante la mayor parte de 2026. El paquete también pensó una disposición que revertiría los despidos de trabajadores federales realizados durante el cierre del gobierno y garantizaría el pago retroactivo para aquellos que han sido suspendidos temporalmente. Trump, de su lado, dijo que acatará eso.

