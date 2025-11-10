Petro se “autodescribe como un nuevo Bolívar y obviamente no lo es”: subsecretario Landau

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

“No hay que guiarse por lo que se lee en los diarios”, fue la respuesta del subsecretario de Estado, Christopher Landau, este lunes al ser consultado durante una conferencia de prensa sobre las revelaciones del domingo de la revista Cambio.

La publicación colombiana, vale la pena recordar, expuso una fotografía difundida por la propia Casa Blanca en la que se ve a James Blair, subjefe de Gabinete de Donald Trump, sosteniendo una carpeta que contiene un documento, al parecer, titulado “Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”, acompañado de un fotomontaje del presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro vestidos con los típicos overoles anaranjados que portan los presos en Estados Unidos.

La “doctrina” incluiría un plan de cinco puntos, incluyendo sanciones contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano.

Aunque inicialmente se informó que la foto —tomada en octubre pasado y en la que también aparecen los senadores republicanos Lindsey Graham y Mike Lee, junto a James Braid, asesor de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca— había sido borrada, antes del mediodía del lunes la imagen seguía disponible en la web oficial Whitehouse.gov.

En medio de la polémica, la Casa de Nariño llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña. Se supo también que se emitiría una nota de protesta tras lo revelado por la prensa.

Sin confirmar o negar que el supuesto plan exista, Landau se limitó a repetir lo que la administración Trump ha sostenido durante los últimos meses: que la Casa Blanca ha decidido enfrentar el “desafío” del crimen organizado y el narcotráfico por la vía militar.

Justo este lunes se confirmó un nuevo ataque contra otra supuesta narcolancha. Así lo informó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Donald Trump. “Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido“, dijo el funcionario a través de X.

“Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental“, detalló.

“Se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es”

Durante la conferencia de prensa, ofrecida a propósito de la visita de Landau a Bolivia para la investidura del nuevo presidente, Rodrigo Paz, el subsecretario respondió a la pregunta de una periodista de CNN sobre las revelaciones de Cambio.

“Es muy triste para mí ver las declaraciones del presidente de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es”, señaló el alto funcionario.

Lamentó, en clara referencia al presidente Petro, cuando “un líder, o supuesto líder, se pone a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en la retórica del pasado”.

Aunque reconoció que Estados Unidos debe enfrentar el problema de la demanda de narcóticos del lado de su frontera, Landau también sostuvo que la lucha contra el narco y el crimen debería ser un propósito regional, pues son flagelos que afectan a todos los países “desde Canadá hasta la Patagonia”.

Desde septiembre, Estados Unidos ha emprendido una campaña militar en el Caribe y el Pacífico bombardeando embarcaciones que, asegura, transportan a narcoterroristas que buscan hacer daño al país norteamericano.

En total, los militares han matado a más de 60 personas en este tipo de acciones, que han producido el rechazo de opositores a Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, a escala internacional, tanto gobiernos (incluido el de Gustavo Petro) como organizaciones han tachado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

