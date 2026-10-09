Este jueves el instituto Datafolha da al senador 52% de los votos válidos contra 48% del mandatario izquierdista, con un…

El hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro se ubicó al frente en la votación del domingo con 47% de los votos, frente a 45% de Lula.

El derechista Flávio Bolsonaro sumó este jueves el apoyo del tercer aspirante más votado en la primera vuelta presidencial de Brasil y lidera el primer sondeo de cara al balotaje del 25 de octubre, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta relanzar su campaña.

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El tercer candidato más votado en Brasil se suma a Bolsonaro, que saca ventaja a Lula

Este jueves el instituto Datafolha da al senador 52% de los votos válidos contra 48% del mandatario izquierdista, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Ambos reorganizan sus estrategias para la recta final: mientras Flávio Bolsonaro se concentra en tejer alianzas, Lula apuesta por reforzar su presencia en redes sociales, donde la derecha lleva ventaja.

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El escritor Augusto Cury, que obtuvo casi 3% de los votos (3,4 millones) el domingo, es el flamante refuerzo de la campaña de Bolsonaro.

Se suma a los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, también derrotados en el primer turno.

Entre los tres reunieron 5,34% de los votos.

Renan Santos, el cuarto más votado (2,6 millones de votos), rechazó apoyar a cualquiera de los dos.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, da por descontada su victoria.

El miércoles afirmó que su padre, que cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, será liberado, le pondrá la banda presidencial y subirá con él la rampa del palacio de gobierno cuando asuma en enero.

Lula, que con casi 81 años busca un cuarto mandato, restó importancia al sondeo.

"No evalúo encuestas, no trabajo así. Trabajo sabiendo que necesito tener más votos que Flávio para ganar las elecciones. Tengo 17 días para eso", dijo este jueves en una conferencia de prensa.

La víspera admitió que esta es "la campaña menos organizada" desde que aspiró por primera vez a la presidencia en 1989.

También publicó su primer video selfi, en el que llamó a sus seguidores a salir a la calle a conversar con la gente para impulsar su voto.

Miles de personas se manifestaron este jueves en Sao Paulo y otras ciudades contra el regreso de la extrema derecha, un día después de una marcha similar en Rio de Janeiro.

"Sin amnistía, sin perdón", fue una de las consignas, en alusión a los planes de Flávio Bolsonaro para liberar a su padre.

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"Brasil corre un gran riesgo de perder la democracia", dijo a la AFP en Sao Paulo Annette Lomaski, una jubilada de 66 años.

Rafaella Percequillo, una estudiante de cine de 24 años, pidió a Lula "campañas más fuertes en las redes sociales".

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