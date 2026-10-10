El terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el suroeste de Panamá, con epicentro en las inmediaciones de Tonosí, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se registró a las 12:56 p. m., hora local, y provocó daños en viviendas y otras edificaciones, evacuaciones preventivas y la suspensión temporal de varios servicios. El movimiento también se sintió en la Ciudad de Panamá y en algunas zonas de Costa Rica y Colombia, particularmente en Urabá, Antioquia.

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Hasta el cierre de esta edición los reportes oficiales no daban cuenta de víctimas mortales. El balance, sin embargo, dependía de las evaluaciones que continuaban en las zonas afectadas, en medio de dificultades de comunicación y cortes de energía.

Los primeros reportes ciudadanos dieron cuenta de viviendas afectadas y estructuras con riesgo de colapso. También circularon imágenes de calles y carreteras con grietas y tramos aparentemente fracturados, mientras las autoridades comenzaban a evaluar los daños en las zonas más afectadas.

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Las provincias de Herrera y Los Santos, en la península de Azuero, figuran entre las regiones más golpeadas por el terremoto, junto con algunas áreas de Veraguas. Así lo explicó Yasser Yáñez, periodista panameño entrevistado por Noticias Caracol, quien reportó daños en una iglesia de Penonomé y afectaciones en carreteras de Mariato.

En Penonomé, situada a unos 110 kilómetros del epicentro, varias edificaciones resultaron afectadas. Entre ellas se encontraba una iglesia cuyo campanario sufrió un derrumbe parcial, además de otro inmueble con daños en la fachada. En Atalaya, otra iglesia registró afectaciones que llevaron a restringir el acceso por el riesgo de colapso de la estructura.

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Los daños igual quedaron reflejados en los testimonios de los habitantes. Una mujer cuya vivienda resultó afectada le contó al noticiero panameño TVN que había perdido gran parte de sus pertenencias. “Todo adentro se me cayó”, relató mientras mostraba el estado de su casa, con el techo derrumbado y numerosos objetos entre los escombros.

Según Yáñez, el Instituto de Geociencias de Panamá había registrado más de 100 réplicas tras el terremoto, algunas de magnitud entre 4 y 6. Una de ellas obligó a evacuar el edificio en el que se encontraba el periodista, mientras persistían las dificultades en las comunicaciones. Los movimientos posteriores al sismo también llevaron a evacuar otros inmuebles y a restringir temporalmente el ingreso de sus ocupantes.

Por su parte, Mario de Gracia, periodista colaborador del medio digital Praxis, señaló a Caracol que la península de Azuero, conocida por sus fiestas tradicionales y carnavales, registró daños en viviendas, colegios y una de las principales iglesias de La Villa de Los Santos.

De Gracia advirtió que las dificultades de comunicación y los cortes de energía eléctrica complicaban la evaluación de los daños, especialmente en las comunidades rurales. En estas zonas, explicó, también existía preocupación por las posibles afectaciones al suministro de agua potable.

Entre los daños registrados circuló un video que mostró el colapso de un edificio hotelero de cuatro pisos en el centro de Ciudad de Panamá. El incidente se sumó a las afectaciones en viviendas y otras edificaciones, mientras las autoridades evaluaban el alcance de los daños.

Aunque Panamá registra actividad sísmica, los terremotos de gran magnitud no son habituales en la experiencia de muchos de sus habitantes. Para algunos ciudadanos, el movimiento de este viernes fue el primero de esa intensidad.

Evacuaciones y suspensión de servicios



El terremoto alteró el funcionamiento de la capital panameña. Las autoridades suspendieron temporalmente la operación de dos líneas del metro y evacuaron a los usuarios de algunas estaciones. La salida de trabajadores y estudiantes de edificios y centros educativos, sumada a las interrupciones del transporte, provocaron congestión en varias avenidas.

Empresas e instituciones públicas y privadas permitieron que parte de su personal abandonara los lugares de trabajo para regresar a sus hogares. Sin embargo, las dificultades en el transporte complicaron los desplazamientos y prolongaron los trancones en distintos sectores de la ciudad.

El aeropuerto de Tocumén suspendió temporalmente sus operaciones mientras se inspeccionaban las instalaciones y la torre de control para determinar si podían continuar funcionando de manera segura. Como parte del protocolo preventivo, pasajeros y trabajadores de las áreas administrativas fueron evacuados.

El personal del aeropuerto orientó a los viajeros y les pidió seguir las instrucciones oficiales. La terminal informó que reanudaría sus operaciones una vez confirmadas las condiciones de seguridad.

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En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases de la jornada de la tarde en todo el país. La entidad pidió a la población mantener la calma, consultar los canales oficiales y evitar la difusión de información que no hubiera sido verificada.

La emergencia tuvo repercusiones en el transporte aéreo colombiano. El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, comenzó a recibir vuelos que tenían como destino la Ciudad de Panamá y que fueron desviados tras el terremoto.

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“Nuestro aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz se encuentra recibiendo los vuelos que tenían como destino la Ciudad de Panamá, brindando apoyo ante esta situación”, informó en X el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El mandatario expresó su solidaridad con la población panameña: “A nuestros hermanos panameños les enviamos un abrazo fraterno y toda nuestra solidaridad en estos momentos difíciles”.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió a su gobierno informar sobre el terremoto y sus consecuencias, al tiempo que llamó a la ciudadanía a mantener la calma. “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, escribió en la red social X.

Mientras avanzaba la evaluación de los daños, las autoridades insistieron en la importancia de atender las recomendaciones de seguridad y evitar la circulación de rumores.

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Alertas de tsunami en el Pacífico

El terremoto llevó a las autoridades de otros países a emitir advertencias preventivas por la posible llegada de olas asociadas al movimiento sísmico. En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) declaró un estado de precaución para la isla de Pascua, conocida como Rapa Nui, situada a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental chilena. Las autoridades estimaron que el fenómeno podía llegar a la isla durante la noche del viernes.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador advirtió sobre una posible amenaza de tsunami en sus costas. La entidad estimó que las primeras olas podrían llegar a partir de las 2:37 p. m., hora local, del viernes.

Las advertencias respondieron a la posibilidad de que el terremoto generara variaciones en el nivel del mar en otras zonas del océano Pacífico; sin embargo, en El Salvador fue retirada luego de unas horas.

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Desde Colombia hubo pronunciamientos de solidaridad con el país vecino. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, expresó su apoyo al gobierno panameño y a sus habitantes ante la emergencia.

“Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, señaló.

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Los terremotos que han sacudido América Latina

América Latina ha registrado varios terremotos de gran magnitud en los últimos meses, con Venezuela y Colombia entre los países afectados por los episodios más graves. No obstante, las cifras de víctimas y daños de algunos de estos eventos deben contrastarse con los balances oficiales antes de establecer comparaciones.

El 24 de junio de 2026, Venezuela registró dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 con menos de un minuto de diferencia, según los reportes de la prensa. Los movimientos tuvieron epicentro en la zona costera entre Yaracuy y Carabobo, cerca del límite entre las placas tectónicas del Caribe y Suramericana. En La Guaira se reportaron daños en edificaciones y, según la información suministrada, la cifra de fallecidos es más de 6.500, y 86.000 personas aún atendidas en hospitales. En las dos semanas posteriores también se registraron más de 1.100 réplicas.

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En Colombia, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el país el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, fue el sismo más fuerte registrado en la última década, que se sintió en 16 departamentos. El movimiento, cuyo epicentro se ubicó a unos 103 kilómetros de profundidad, fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, y provocó daños en edificaciones y afectaciones en Quibdó. Para agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportaba 329 víctimas mortales y 247 personas desaparecidas.

Asimismo, México registró un terremoto en Chiapas el 17 de julio, seguido de más de 170 réplicas, mientras que Perú y El Salvador también reportaron movimientos sísmicos. Según un análisis de Primicias, 2026 figura entre los 12 años con más terremotos de magnitud 7 o superior en Suramérica desde 1900. Aunque estos episodios ocurrieron con pocos meses de diferencia, no están directamente relacionados entre sí y corresponden a eventos sísmicos independientes.

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