“El trumpismo se ha vuelto transnacional”: The Guardian sobre las elecciones en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la entrega de credenciales para el período 2026-2030. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El medio británico The Guardian le dedicó una de sus editoriales a las recientes elecciones presidenciales en Colombia, que dieron como vencedor a Abelardo de la Espriella, luego de haberse enfrentado en una reñida contienda con Iván Cepeda, quien fue el candidato del oficialismo. El texto se centró más que todo en el apoyo que el presidente electo recibió del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El artículo expresó que Cepeda “reconoció su derrota con notable elegancia, mientras que su aliado, el presidente saliente, Gustavo Petro, se mostró mucho menos sereno”. A renglón seguido, mencionó las denuncias del aún jefe de Estado sobre la interferencia de su homólogo estadounidense en los comicios, algo que, de acuerdo con el medio, “no debe interpretarse como prueba de un fraude electoral, pero tampoco debe descartarse como mera paranoia”.

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The Guardian hizo énfasis en que De la Espriella ha prometido megacárceles, un Estado reducido, la reactivación de la exploración petrolera, el fracking y recortes de impuestos a las empresas, pero recordó que eso no será fácil, pues el Pacto Histórico, desde su posición de oposición, representa la mayor fuerza política dentro del Congreso colombiano: “Como era de esperar, el señor De la Espriella quiere gobernar mediante decretos ejecutivos, combinados con un poder estatal militarizado. Su objetivo es ‘destripar’ a la izquierda”.

El editorial puntualizó acerca de Petro, sobre quien hizo un recuento sobre su apuesta de reducir la pobreza, dejar salarios más altos y efectuar una transición hacia fuentes de energías renovables, que su acusación frente al poder en Washington tiene que ver con que “ya no necesita de la fuerza armada para conseguir lo que quiere. Puede lograrlo mediante datos, desinformación y miedo”.

A su parecer, “las elecciones en Colombia se convirtieron en un campo de batalla polarizado para las noticias falsas y la desinformación”, aunque “las acusaciones de Petro sobre la alteración de datos electorales siguen sin probarse; ni siquiera una filtración demostraría fraude electoral”.

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El artículo también mencionó el caso de las recientes elecciones en Honduras, donde Nasry “Tito” Asfura, igualmente respaldado por Donald Trump, ganó por menos de 30.000 votos y luego de un recuento impugnado. Otro ejemplo que se expuso fue el de Argentina, donde, de acuerdo con el editorial, “se produjo un claro acoso financiero durante unas elecciones clave”.

Eso tuvo que ver con los comicios de medio término, tras los cuales el presidente Milei se llevó el triunfo, no solo por la amenaza de Trump de retirar USD 40.000 millones en apoyo si perdía, sino porque “la intervención estadounidense ofreció a los votantes un poderoso incentivo financiero para seguir apoyándolo”.

El artículo británico no lo menciona, pero el país, a la espera de la posesión presidencial el 7 de agosto, vive nuevos momentos de tensión por cuenta del llamado a la desobediencia civil que hizo Iván Cepeda. Mientras algunos de sus críticos han dicho que eso “desdice su condición de demócrata”, como lo hizo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, desde el Pacto Histórico se le respalda en lo dicho. Es, según ellos, una forma legítima de protesta.

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