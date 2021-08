Ningún juez en Haití quería encargarse de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse; finalmente Mathieu Chanlatte aceptó asumir el caso. Lo señalan de lento y no terminar sus investigaciones.

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, sigue siendo un rompecabezas: mercenarios colombianos detenidos, varios políticos haitianos acusados de ser los autores intelectuales, dos haitianos nacionalizados en Estados Unidos, un empresario venezolano y cerca de diez guardaespaldas están bajo investigación por los violentos hechos ocurridos el 7 de julio en la residencia presidencial. Pero aún nada está claro.

De acuerdo con Martine Moïse, primer dama de Haití, es la “oligarquía” de su país la que está detrás del asesinato de su esposo. Luego de recuperarse de las heridas que sufrió la noche del magnicidio, esta mujer o sólo anunció que será candidata presidencial, sino que en entrevista con The New York Times aseguró que “los colombianos no habían ido a jugar a las escondidas” y le pidió al FBI encontrar al autor intelectual.

Una tarea que se dificultó en los últimos días ante la negativa de varios jueces de asumir la investigación del caso. Varios jueces de instrucción rechazaron el ofrecimiento del decano del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe de “trabajar en el caso”, reveló el periódico The Nouvelliste.

Para tranquilizar a sus magistrados, el decano del tribunal, Bernard Saint-Vil, afirmó haber exigido al gobierno que garantice la protección del magistrado actuante. “Solicitamos agentes de seguridad para el juez. Antes incluso de decir a qué juez encomendaríamos el caso, estos medios deberían ponerse a disposición”, declaró a la prensa el juez Bernard Saint-Vil.

Este martes se anunció que ya hay un juez que se encargará del caso. Será el juez de instrucción Mathieu Chanlatte, quien dirigirá la investigación judicial sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ante los temores por la seguridad de los magistrados, el ministro de Justicia y Seguridad Pública le dijo al Le Nouvelliste que “todas las disposiciones están hechas para proteger a los jueces. de la República, los anexos y los cuerpos del delito”.

¿Quién es el juez Chanlatte?

El juez Mathieu Chanlatte, explica Le Nouvelliste, ya ha trabajado en varios casos considerados políticos. “Fue designado en 2020 por el decano del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, el juez Bernard Saint-Vil, para investigar el caso Dermalog que había causado sensación”, informa la prensa.

El juez Mathieu Chanlatte también investigó el caso entre el estado haitiano y los dueños de la empresa Sogener en 2020.

Antes de su nombramiento, el decano del tribunal, Yo Bernard Saint-Vil, dijo que estaba manteniendo reuniones con las autoridades para pedirles los medios que le permitieran al juez asegurar los archivos (anexos, cuerpo del delito). También solicitó al gobierno medios de transporte y guardias de seguridad para el juez.

Contactado el lunes por la tarde por Le Nouvelliste sobre este tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública aseguró que es deber de su ministerio tomar todas las medidas para asegurar a los jueces en todo el país, los documentos para ser condenados y los cuerpos del delito.

“Me Rockefeller Vincent destacó que el Ministerio de Justicia que dirige es responsable de las inversiones en el sistema judicial y también responsable de la seguridad de los ciudadanos en el país, incluidos los jueces en todas las jurisdicciones”, cita la prensa local.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Haití (ANAMAH), el decano Bernard Saint-Vil actuó en el marco de sus atribuciones eligiendo al juez que considera capaz de llevar a cabo el caso. “Le deseamos buena suerte al magistrado Mathieu Chanlatte. Esperamos que el juez demuestre un buen magistrado en la aplicación de la ley, que no se deje intimidar ni tener miedo “, deseó el juez Jean Wilner Morin, reporta Le Nouvelliste.

Pero hay críticas. El periódico haitiano habló con Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), quien señaló que el juez Chanlatte “es uno de los jueces más lentos del sistema judicial que no completa sus investigaciones. Nos sorprende que le hayan confiado este expediente “.

Los jueces advierten que la investigación será larga y dependerá de que Chanlatte pueda tener acceso a todos los medios necesarios para correr el velo de misterio que cubre la horrible noche en que Jovenel Moïse fue torturado, recibió 12 tiros, un de ellos en un ojo, según el reporte forense.

Es una investigación que llevará tiempo. También esperamos que las autoridades pongan todos los medios necesarios a disposición del magistrado Chanlatte y también velen por su seguridad “, agregó el juez Morin.