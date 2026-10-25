Elecciones en Brasil: esto propone Flávio Bolsonaro si llega al poder

Brasil vota este domingo en la segunda vuelta presidencial, en la que se definirá si el país reelige al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana, o elige a Flávio Bolsonaro, heredero político de la derecha liderada por su padre, Jair Bolsonaro. La contienda está marcada por profundas diferencias entre ambos candidatos en materia económica, de seguridad, medio ambiente y derechos sociales.

La campaña también está atravesada por la situación judicial de Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por su participación en una trama golpista y permanece bajo prisión domiciliaria. Flávio ha planteado la posibilidad de indultar a su padre si llega a la presidencia, mientras Lula ha recurrido al caso para cuestionar a su rival.

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En la recta final de la campaña, ambos candidatos buscan ampliar sus apoyos más allá de sus bases electorales. Lula defiende la continuidad de los programas sociales, destaca su gestión económica y pone el foco en el costo de vida. Flávio, por su parte, centra su discurso en la seguridad, la reducción del gasto público y la continuidad del proyecto político de su padre.

La economía es uno de los principales puntos de contraste. Lula propone mantener los programas de apoyo al campo, los aumentos del salario mínimo y las medidas para reducir la jornada laboral, además de fortalecer la industria y aumentar la contribución de los sectores con mayores ingresos. Flávio, en cambio, plantea reducir el número de ministerios y los gastos administrativos, bajar impuestos y modificar las reglas fiscales para estimular el crecimiento y la inversión privada. En materia ambiental, Lula promete alcanzar la deforestación neta cero para 2030 y reducir las emisiones, mientras Flávio propone combatir la tala ilegal, pero también flexibilizar las licencias ambientales y acelerar proyectos mineros y de hidrocarburos.

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Las diferencias también son marcadas en seguridad, justicia y política social. Lula propone fortalecer la coordinación institucional, la inteligencia y el control de armas, además de dar continuidad a los programas de vivienda, salud y educación. Flávio apuesta por endurecer las sanciones contra el crimen organizado y ampliar la capacidad penitenciaria. En cuanto a los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, Lula plantea combatir la violencia y la discriminación, aunque su programa ha sido cuestionado por la falta de medidas específicas en algunos ámbitos. Flávio propone ayudas para mujeres víctimas de violencia, pero mantiene posturas conservadoras en asuntos de género y diversidad sexual. En política exterior, Lula prioriza la integración regional y los vínculos con África y Asia, mientras Flávio busca estrechar las relaciones con Estados Unidos, Argentina e Israel, sin excluir a China ni a la Unión Europea.

Economía

Su programa proyecta un crecimiento económico anual del 4 % y propone reducir el tamaño del Estado mediante el recorte de al menos diez ministerios, la disminución de cargos de confianza y la reducción de gastos administrativos. También plantea retomar las privatizaciones, digitalizar los servicios públicos, bajar impuestos y reemplazar el marco fiscal vigente. Para el campo, propone ampliar el seguro agrícola, mejorar el almacenamiento y el riego, y fortalecer la producción nacional de fertilizantes. En energía, apuesta por más infraestructura de gas natural y biocombustibles, así como por reducir cargas sobre el sector. Su enfoque prioriza la reducción de la intervención estatal y la participación del sector privado como motores del crecimiento económico.

Seguridad

Su propuesta apuesta por una política de mano dura contra el crimen organizado. Plantea declarar al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias como organizaciones narcoterroristas, bloquear sus activos y ampliar la capacidad penitenciaria con cinco cárceles federales de máxima seguridad y 500.000 plazas en cuatro años. En materia de violencia contra las mujeres, propone tolerancia cero frente al feminicidio, monitoreo electrónico de agresores con medidas de protección y cumplimiento íntegro de las penas. Su programa prioriza el endurecimiento de las sanciones penales y la ampliación de la infraestructura carcelaria como herramientas para combatir la criminalidad.

Justicia

Bolsonaro propone endurecer las penas para menores de edad condenados por delitos graves, aplicar la castración química a violadores e impulsar una amnistía y un indulto para su padre, Jair Bolsonaro. También plantea eliminar la reelección presidencial y limitar algunas facultades de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), lo que abre el debate sobre la independencia judicial y el alcance de las sanciones penales.

Ambiente

Propone eliminar la deforestación ilegal para 2029, ampliar los pagos por servicios ambientales y combatir la tala ilegal y la usurpación de tierras. Su plan incluye más vigilancia satelital, uso de inteligencia y cooperación con países vecinos para enfrentar las organizaciones criminales vinculadas a estos delitos. Al mismo tiempo, plantea acelerar proyectos mineros, permitir el autolicenciamiento cuando se venzan los plazos para otorgar licencias ambientales y ampliar la explotación de hidrocarburos, con el objetivo de procesar dentro de Brasil los minerales considerados estratégicos. Su propuesta combina medidas contra los delitos ambientales con una apuesta por facilitar las actividades extractivas y ampliar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Política social

Propone recuperar el programa de vivienda Casa Verde e Amarela con una meta de 2,5 millones de viviendas, y avanzar en la regularización de títulos de propiedad, preferiblemente a nombre de las mujeres. También plantea universalizar el acceso al agua y al alcantarillado para 2033. En salud, apuesta por ampliar la atención primaria, actualizar los pagos del Sistema Único de Salud (SUS), recurrir a hospitales privados para realizar exámenes y expandir la telemedicina. En educación, propone fortalecer la enseñanza técnica, implementar el método fónico de alfabetización, ampliar las escuelas cívico-militares y ofrecer bonos para acceder a centros educativos privados cuando falten cupos públicos.

Política exterior

Propone orientar la política exterior hacia los intereses económicos y comerciales, sin elegir socios exclusivamente por afinidades ideológicas. Su programa plantea retomar el proceso de adhesión de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y estrechar relaciones con Estados Unidos, Argentina e Israel, sin excluir a China ni a la Unión Europea. También cuestiona la orientación de la política exterior actual y plantea priorizar los vínculos que puedan generar beneficios económicos y estratégicos para Brasil. Su enfoque busca dar mayor peso a los acuerdos comerciales y a las relaciones bilaterales, con una aproximación pragmática a las principales potencias y socios económicos.

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