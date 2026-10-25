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Elecciones en Brasil: esto propone Flávio Bolsonaro si llega al poder

Lula busca dar continuidad a sus políticas sociales y ambientales, mientras Flávio Bolsonaro propone reducir el Estado y endurecer la seguridad. Sus diferencias también atraviesan los derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+ y la política exterior. Le contamos más sobre el programa del candidato del Partido Liberal.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
AME9247. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 24/10/2026.- El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro (c), saluda a simpatizantes este sábado, en la playa de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro (Brasil). Flávio Bolsonaro afirmó en el cierre de la campaña antes de la segunda vuelta de las elecciones que Brasil "se cansó de esperar" con su adversario, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y quiere "cambio". EFE/ Andre Coelho
El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro (c), saluda a simpatizantes este sábado, en la playa de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro (Brasil). Flávio Bolsonaro afirmó en el cierre de la campaña antes de la segunda vuelta de las elecciones que Brasil "se cansó de esperar" con su adversario, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y quiere "cambio". EFE/ Andre Coelho
Foto: EFE - Andre Coelho

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Brasil vota este domingo en la segunda vuelta presidencial, en la que se definirá si el país reelige al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana, o elige a Flávio Bolsonaro, heredero político de la derecha liderada por su padre, Jair Bolsonaro. La contienda está marcada por profundas diferencias entre ambos candidatos en materia económica, de seguridad, medio ambiente y derechos sociales.

La campaña también está atravesada por la situación judicial de Jair Bolsonaro, quien…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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Comentarios
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 9 minutos
    Bolsonaro va a ganar sobrado porque sus principios son contra la corrupción progre y el wokismo que degenera a la sociedad.
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