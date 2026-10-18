Elecciones en Brasil y la campaña de Trump marcarán la agenda internacional de la semana

Si la semana pasada cerró con el alta del papa León XIV tras una cirugía por cáncer de pulmón, con los disturbios ocurridos en medio de las manifestaciones en Francia y con la suspensión de Trump de sanciones contra Rusia, desatando más tensiones con el gobierno ucraniano de Volodímir Zelenski, en los próximos días se esperan eventos claves para Brasil y Estados Unidos, todos ellos relacionados con las jornadas electorales previstas para el domingo 25 de octubre y el 3 de noviembre, respectivamente.

Empezando por el país suramericano, en contados días se conocerá quién será el próximo presidente: si el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva o Flávio Bolsonaro. Una encuesta de Ipespe publicada el sábado, y citada por el medio local O Globo, mostró que el senador e hijo del expresidente brasileño cuenta con el 48 % de la intención de voto en la segunda vuelta, en contraste con el 46 % de su contrincante y líder de los trabajadores. Es decir, ambos están técnicamente empatados, considerando el margen de error de 2,6 puntos porcentuales.

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Según se lee en la prensa, los datos muestran una reducción en la ventaja del candidato Bolsonaro, que pasó de cinco a dos puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior, publicada hace una semana. El más reciente sondeo se publicó después de que el Senado aprobara la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas, algo que se ha convertido en una de las principales apuestas de Lula para ganar los comicios y mantenerse en el poder.

En los últimos días se le ha escuchado a Bolsonaro decir que la idea de nombrar en un cargo gubernamental a su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria por intentar un golpe de Estado contra Lula, “no está en el radar”, aunque no lo descartó por completo. A la par, también negó que vaya a nombrar como ministro de Relaciones Exteriores a su hermano Eduardo, condenado en ausencia por la justicia brasileña a cuatro años de cárcel por hacer lobby ante las autoridades estadounidenses para que intercedieran a favor de su papá. Lula, por su parte, visitó el estado de Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral del país, y les pidió a sus seguidores que lleven a votar a los indecisos.

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Con el tiempo en contra, la campaña del candidato del Partido de los Trabajadores no solo revisó su estrategia de comunicación, sino que también se ha apoyado en decisiones del presidente, entre ellas el anuncio de la condonación de deudas tributarias para microempresarios individuales y la promesa de crear un programa de ahorro para estudiantes universitarios. Bolsonaro, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en coordinarse con los partidos políticos y reafirmó su intención de crear un Ministerio de Prosperidad, enfocado en la formación profesional y el emprendimiento, así como votó a favor de la propuesta de eliminar la jornada laboral 6×1, defendida por Lula y aprobada en el Senado.

Los viajes de Trump de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos

Los republicanos se juegan el control de ambas cámaras en el Capitolio y, en medio de ello, el presidente estadounidense tiene planeado hacer unas visitas que ayuden a mantener un Congreso afín a los intereses de la Casa Blanca luego de la cita en las urnas del 3 de noviembre. Entre el 19 de octubre y el 23 de octubre, el mandatario va a estar en Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Florida. Su itinerario electoral, que viene de días atrás, ha favorecido lugares que son afines a su partido.

El Comité Nacional Republicano anunció que hará campaña el lunes en Kansas, estado donde se disputa una reñida contienda por un escaño en el Senado estadounidense. Un día después, el martes, el mandatario tiene previsto hacer campaña en Greenville, Carolina del Norte, aunque se cree que la contienda se le está escapando de las manos allí. Trump ya ha estado en Texas y Ohio, entre otros lugares más, en el último mes.

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