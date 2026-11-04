Elecciones en EE. UU., en vivo: Trump reacciona a la derrota republicana

Según proyecciones de las cadenas estadounidenses, los demócratas alcanzaron 54 curules en el Senado frente a 44 de los republicanos, con varias aún por definir. En la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218, los resultados parciales les dan 224 frente a 134, con muchas…

Los demócratas recuperaron este martes, 3 de noviembre, el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de mitad de período, las que se hacen a dos años de cada mandato presidencial y que funcionan como un examen al Gobierno de turno.

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Según proyecciones de las cadenas estadounidenses, los demócratas alcanzaron 54 curules en el Senado frente a 44 de los republicanos, con varias aún por definir. En la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218, los resultados parciales les dan 224 frente a 134, con muchas carreras pendientes. Para Donald Trump es un duro revés: en sus últimos dos años, la oposición podrá bloquearle leyes y su presupuesto, e investigar a su Gobierno desde enero, cuando se instala el nuevo Congreso.

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La economía pesó en el resultado: en un gran sondeo a la salida de las urnas, 62 % atribuyó el alza de los precios a las políticas de Trump, incluidos los aranceles y la guerra con Irán. Los demócratas ganaron incluso en bastiones republicanos como Texas, donde se quedaron con la curul al Senado y la gobernación, y Kansas, que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

Para Colombia, el nombre de la noche fue María Elvira Salazar, la congresista republicana de Florida respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien conservó su curul por un margen estrecho, según medios de Florida. Trump mantiene amplios poderes en política exterior, los que más inciden en la relación con la región.

10 claves

El Congreso cambia de manos : los demócratas ganaron el Senado y la Cámara, que estaban en poder de los republicanos.

: los demócratas ganaron el Senado y la Cámara, que estaban en poder de los republicanos. Senado : 54 a 44. Quitaron siete curules: Maine, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas y Texas.

: 54 a 44. Quitaron siete curules: Maine, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas y Texas. Cámara: 224 a 134, según The Independent. La cifra subirá, porque faltan carreras.

224 a 134, según The Independent. La cifra subirá, porque faltan carreras. El bolsillo pesó: 62 % culpó a las políticas de Trump por el alza de los precios, según un sondeo a la salida de las urnas.

62 % culpó a las políticas de Trump por el alza de los precios, según un sondeo a la salida de las urnas. Texas: James Talarico es el primer senador demócrata elegido allí desde 1988, y Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar el estado, tras vencer a Greg Abbott.

James Talarico es el primer senador demócrata elegido allí desde 1988, y Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar el estado, tras vencer a Greg Abbott. Georgia: Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU.

Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU. Michigan y Kansas: Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, y Adam Hamilton, el primer senador demócrata elegido en Kansas desde 1932.

Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, y Adam Hamilton, el primer senador demócrata elegido en Kansas desde 1932. Florida fue la excepción: los republicanos ganaron la gobernación con Byron Donalds y conservaron el Senado con Ashley Moody. Salazar, respaldada por De la Espriella, también ganó, según medios locales.

los republicanos ganaron la gobernación con Byron Donalds y conservaron el Senado con Ashley Moody. Salazar, respaldada por De la Espriella, también ganó, según medios locales. Trump: felicitó a los demócratas (“Hicieron un buen trabajo”), pero dijo que no fue “un golpe” para él. También publicó una gorra con la palabra “VETO”, anticipando que vetará los movimientos demócratas.

felicitó a los demócratas (“Hicieron un buen trabajo”), pero dijo que no fue “un golpe” para él. También publicó una gorra con la palabra “VETO”, anticipando que vetará los movimientos demócratas. Lo que viene: el nuevo Congreso se instala en enero. Hakeem Jeffries va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara, y los demócratas prometen investigar al Gobierno.

Siga el minuto a minuto

La arrolladora victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este martes ha desatado una oleada de memes en las redes sociales para celebrar la derrota del presidente, Donald Trump, y proclamar que «¡Vuelve lo woke!», término usado por la derecha para despreciar a los progresistas.

Muchas de estas publicaciones celebran con ironía la nueva mayoría demócrata mediante la exageración de posturas vinculadas a la izquierda estadounidense.

Una de las bromas más repetidas en X consiste en insinuar que, tras las elecciones, será obligatorio indicar los pronombres personales en los correos electrónicos, una práctica asociada al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y no binarias, y que la Administración de Trump prohibió a los trabajadores públicos.

El presidente Donald Trump declaró este miércoles, tras la dura derrota electoral de su partido ante los demócratas, que un nuevo intento de destitución en su contra en el Congreso "destruiría" a la oposición.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. ¿Destituir por cuál motivo? ¿porque tenemos un país exitoso?", se preguntó Trump ante periodistas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra con Irán fue el factor clave en la amplia derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el vicepresidente JD Vance instara a los republicanos a ser "honestos" al respecto.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de Vance de que Irán fue "la razón" de la derrota electoral, Trump, hablando con periodistas en la obra de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, dijo: "Creo que en gran medida es verdad, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo".

Fox News dejó de transmitir el discurso de Trump, y ninguna cadena de noticias de televisión por cable lo estaba emitiendo. Tras más de 10 minutos, el presidente no había dicho nada sobre la derrota de los republicanos.

En su primer discurso en público después de las elecciones, desde la obra del salón de fiestas que construye en la Casa Blanca, Trump habló de sus remodelaciones y del mármol para el piso.

“El dueño de la cantera no quería venderlo, pero yo le caí bien”, dijo.

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A muchos republicanos ya les había molestado que dedicara a sus obras su última aparición antes de votar.

Hakeem Jeffries va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara, Katherine Clark, la primera mujer líder de la mayoría, y Pete Aguilar, el latino de mayor rango en la historia en ese lado del Capitolio.

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“No fue una ola azul, fue un tsunami estadounidense”, dijo Jeffries .

l vicepresidente JD Vance culpó a la guerra con Irán por la derrota republicana, en una ruptura notable con Trump, informó The New York Times. “La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió en una publicación de más de 600 palabras, y añadió: “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena, háganlo”. Según el diario, también criticó la agenda del Gobierno, en lo que pareció un intento de separarse del presidente.

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Los demócratas le quitaron cinco gobernaciones a los republicanos, todas en estados que Trump ganó en 2024, y sumarán 29, informó The New York Times. Con eso, tendrán la mayoría de las gobernaciones del país por primera vez en una generación.

La bancada de demócratas de centro en la Cámara de Representantes, conocida como Blue Dog, anunció que tendrá al menos 14 miembros nuevos el próximo año, con lo que más que duplicará los 10 que tiene hoy. Esto les dará más fuerza para hacerles contrapeso a los socialistas democráticos y a los progresistas que quieren influir en la agenda.

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La demócrata Mary Peltola ya supera por 626 votos al senador republicano Dan Sullivan en la elección al Senado por Alaska, con 77 % contado, según datos de AP publicados por The New York Times. Peltola tiene 48,18 %, y Sullivan, 47,88 %. Hace unas horas, él iba adelante. Se espera que los votos que faltan, anticipados y por correo, favorezcan a Peltola, pero la definición puede tardar: en Alaska, si nadie supera la mitad, cuentan las segundas preferencias de los votantes.

El republicano Ty Masterson no reconoció su derrota, pero admitió una noche difícil en la elección a la gobernación de Kansas, donde va detrás de la demócrata Cindy Holscher por más de 5.500 votos, según AP, que aún no proyecta ganador.

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“El primer conteo no parece estar saliendo a nuestro favor, pero el margen es lo bastante estrecho como para que la ley de Kansas pida otra revisión”, dijo, según The New York Times.

Las bolsas dudaron al principio, pero luego subieron, con avances en Europa, informó The New York Times. Se esperaba que el S&P 500, el principal índice de las grandes empresas de EE. UU., abriera con un alza cercana a 1 %. Una excepción fue SpaceX, la empresa de Elon Musk, que cayó, ante la atención que puede venir sobre su papel en la política y el Gobierno.

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Muchos candidatos alineados con “Make America Healthy Again”, el movimiento asociado al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., perdieron este martes, informó The New York Times. Entre ellos están Zach Lahn, en la gobernación de Iowa, y Ken Paxton, en el Senado por Texas.

“Las mamás de MAHA se quedaron en casa”, escribió Alex Voetberg, una voz influyente del movimiento.

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Georgia, Florida, Wisconsin y Nevada eligieron a sus primeros gobernadores negros: Keisha Lance Bottoms, Byron Donalds, David Crowley y Aaron Ford. Son más que todos los elegidos antes en la historia del país: Douglas Wilder (Virginia, 1989), Deval Patrick (Massachusetts, 2006) y Wes Moore (Maryland, 2022). Hay demócratas y un republicano entre los cuatro.

El presidente Donald Trump le dijo a The New York Times que está “absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados” y preparado para trabajar con los demócratas, que ganaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Trump había convertido estas elecciones en un plebiscito sobre sí mismo y les pidió a sus seguidores votar como si él estuviera en el tarjetón.

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Con el Congreso en manos demócratas, varios países se preguntan qué pasará con su relación con Estados Unidos, informó The New York Times. Algunos estudiantes en Tokio y Sídney esperan que el resultado limite el poder de Trump, tras dos años de aranceles y una guerra con Irán que han subido la inflación en el mundo. Otros se preguntan si la derrota lo llevará a tomar acciones más agresivas en el exterior.

El republicano Dan Sullivan, senador titular, tiene 48,49 % de los votos, y la demócrata Mary Peltola, 47,68 %, con 75 % contado, según datos de AP publicados por The New York Times. La ventaja, sin embargo, parece frágil, pues en los 27 distritos que terminaron de contar el voto del día de las elecciones, Sullivan va en promedio 12 puntos por debajo de lo que sacó Trump en 2024. Se espera que los votos anticipados y por correo, aún por contar, favorezcan a Peltola.

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Además de la curul de James Talarico en el Senado y la gobernación de Gina Hinojosa, los demócratas ganaron en Texas la fiscalía general, la vicegobernación y un puesto en la comisión que regula el petróleo y el gas. Antes de esta elección, ningún demócrata ganaba un cargo de votación estatal en Texas desde 1994. En la vicegobernación, Vikki Goodwin derrotó a Dan Patrick.

A pesar de su triunfo, los demócratas tienen una imagen negativa: en la encuesta de NBC News a la salida de las urnas, las opiniones desfavorables superan a las favorables por 6 puntos. Los republicanos están peor, con 18 puntos. Esta es una alerta de cara a 2028, cuando Trump no estará en el tarjetón y los demócratas no podrán hacer campaña solo con la promesa de frenarlo.

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El congresista demócrata Ro Khanna celebró la victoria proyectada de Abdul El-Sayed en la elección al Senado por Michigan, un estado que suele definirse por poco, y dijo que demuestra que “los progresistas pueden ganar en todo el país”, informó NBC News.

“La élite del partido no puede decirnos que no somos elegibles”, afirmó en un video en X.

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El-Sayed hizo campaña con propuestas como un sistema de salud público para toda la población y más impuestos a los multimillonarios. Khanna y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien ya había dicho algo similar, son vistos como posibles candidatos presidenciales en 2028, aunque ninguno ha anunciado su aspiración.

Los demócratas recuperaron condados con gran población latina en lugares como Texas, uno de los cambios más notables de estas elecciones, según NBC News. Muchos de esos votantes apoyaron a Trump en 2024 por la economía y el costo de vida, pero este año también pesó su política migratoria. Aunque en esas zonas hay amplio acuerdo en que se debe deportar a quienes cometieron delitos y asegurar la frontera, las operaciones del ICE, la agencia migratoria de Estados Unidos, “sacudieron profundamente” a la comunidad.

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NBC News proyecta que los demócratas obtendrán 258 de las 435 curules de la Cámara de Representantes, una cifra que no alcanzaban desde 1993, el año en que Bill Clinton llegó a la presidencia. Lo más cerca que estuvieron fue en 2009, con 257 curules, cuando Barack Obama asumió el poder. Para tener mayoría se necesitan 218. Es una proyección, no un conteo final, porque aún faltan votos por contar.

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