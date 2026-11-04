Elecciones en EE. UU., en vivo: Trump reacciona a la derrota republicana

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Los demócratas recuperaron este martes, 3 de noviembre, el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de mitad de período, las que se hacen a dos años de cada mandato presidencial y que funcionan como un examen al Gobierno de turno.
Según proyecciones de las cadenas estadounidenses, los demócratas alcanzaron 54 curules en el Senado frente a 44 de los republicanos, con varias aún por definir. En la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218, los resultados parciales les dan 224 frente a 134, con muchas carreras pendientes. Para Donald Trump es un duro revés: en sus últimos dos años, la oposición podrá bloquearle leyes y su presupuesto, e investigar a su Gobierno desde enero, cuando se instala el nuevo Congreso.
La economía pesó en el resultado: en un gran sondeo a la salida de las urnas, 62 % atribuyó el alza de los precios a las políticas de Trump, incluidos los aranceles y la guerra con Irán. Los demócratas ganaron incluso en bastiones republicanos como Texas, donde se quedaron con la curul al Senado y la gobernación, y Kansas, que no elegía a un senador demócrata desde 1932.
Para Colombia, el nombre de la noche fue María Elvira Salazar, la congresista republicana de Florida respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien conservó su curul por un margen estrecho, según medios de Florida. Trump mantiene amplios poderes en política exterior, los que más inciden en la relación con la región.
10 claves
- El Congreso cambia de manos: los demócratas ganaron el Senado y la Cámara, que estaban en poder de los republicanos.
- Senado: 54 a 44. Quitaron siete curules: Maine, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas y Texas.
- Cámara: 224 a 134, según The Independent. La cifra subirá, porque faltan carreras.
- El bolsillo pesó: 62 % culpó a las políticas de Trump por el alza de los precios, según un sondeo a la salida de las urnas.
- Texas: James Talarico es el primer senador demócrata elegido allí desde 1988, y Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar el estado, tras vencer a Greg Abbott.
- Georgia: Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU.
- Michigan y Kansas: Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, y Adam Hamilton, el primer senador demócrata elegido en Kansas desde 1932.
- Florida fue la excepción: los republicanos ganaron la gobernación con Byron Donalds y conservaron el Senado con Ashley Moody. Salazar, respaldada por De la Espriella, también ganó, según medios locales.
- Trump: felicitó a los demócratas (“Hicieron un buen trabajo”), pero dijo que no fue “un golpe” para él. También publicó una gorra con la palabra “VETO”, anticipando que vetará los movimientos demócratas.
- Lo que viene: el nuevo Congreso se instala en enero. Hakeem Jeffries va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara, y los demócratas prometen investigar al Gobierno.
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Las redes sociales se inundan de memes sobre la victoria demócrata: "¡Vuelve lo woke!"
La arrolladora victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este martes ha desatado una oleada de memes en las redes sociales para celebrar la derrota del presidente, Donald Trump, y proclamar que «¡Vuelve lo woke!», término usado por la derecha para despreciar a los progresistas.
Muchas de estas publicaciones celebran con ironía la nueva mayoría demócrata mediante la exageración de posturas vinculadas a la izquierda estadounidense.
Una de las bromas más repetidas en X consiste en insinuar que, tras las elecciones, será obligatorio indicar los pronombres personales en los correos electrónicos, una práctica asociada al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y no binarias, y que la Administración de Trump prohibió a los trabajadores públicos.
Trump dice que un nuevo intento de destituirlo "destruiría" a los demócratas
El presidente Donald Trump declaró este miércoles, tras la dura derrota electoral de su partido ante los demócratas, que un nuevo intento de destitución en su contra en el Congreso "destruiría" a la oposición.
"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. ¿Destituir por cuál motivo? ¿porque tenemos un país exitoso?", se preguntó Trump ante periodistas.
Trump dice que es "en gran medida verdad" que la guerra con Irán provocó la derrota en las elecciones
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra con Irán fue el factor clave en la amplia derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el vicepresidente JD Vance instara a los republicanos a ser "honestos" al respecto.
Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de Vance de que Irán fue "la razón" de la derrota electoral, Trump, hablando con periodistas en la obra de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, dijo: "Creo que en gran medida es verdad, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo".
Fox deja de transmitir a Trump, que no habla de la derrota
Fox News dejó de transmitir el discurso de Trump, y ninguna cadena de noticias de televisión por cable lo estaba emitiendo. Tras más de 10 minutos, el presidente no había dicho nada sobre la derrota de los republicanos.
En su primera aparición tras la derrota, Trump habla del mármol de su salón de fiestas
En su primer discurso en público después de las elecciones, desde la obra del salón de fiestas que construye en la Casa Blanca, Trump habló de sus remodelaciones y del mármol para el piso.
“El dueño de la cantera no quería venderlo, pero yo le caí bien”, dijo.
A muchos republicanos ya les había molestado que dedicara a sus obras su última aparición antes de votar.
La nueva cúpula demócrata de la Cámara también hará historia
Hakeem Jeffries va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara, Katherine Clark, la primera mujer líder de la mayoría, y Pete Aguilar, el latino de mayor rango en la historia en ese lado del Capitolio.
“No fue una ola azul, fue un tsunami estadounidense”, dijo Jeffries .
Vance rompe con Trump: “La razón por la que perdimos es la guerra”
l vicepresidente JD Vance culpó a la guerra con Irán por la derrota republicana, en una ruptura notable con Trump, informó The New York Times. “La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió en una publicación de más de 600 palabras, y añadió: “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena, háganlo”. Según el diario, también criticó la agenda del Gobierno, en lo que pareció un intento de separarse del presidente.
Los demócratas gobernarán la mayoría de los estados por primera vez en una generación
Los demócratas le quitaron cinco gobernaciones a los republicanos, todas en estados que Trump ganó en 2024, y sumarán 29, informó The New York Times. Con eso, tendrán la mayoría de las gobernaciones del país por primera vez en una generación.
Los demócratas moderados ganan fuerza dentro del partido
La bancada de demócratas de centro en la Cámara de Representantes, conocida como Blue Dog, anunció que tendrá al menos 14 miembros nuevos el próximo año, con lo que más que duplicará los 10 que tiene hoy. Esto les dará más fuerza para hacerles contrapeso a los socialistas democráticos y a los progresistas que quieren influir en la agenda.
Peltola pasa al frente en Alaska
La demócrata Mary Peltola ya supera por 626 votos al senador republicano Dan Sullivan en la elección al Senado por Alaska, con 77 % contado, según datos de AP publicados por The New York Times. Peltola tiene 48,18 %, y Sullivan, 47,88 %. Hace unas horas, él iba adelante. Se espera que los votos que faltan, anticipados y por correo, favorezcan a Peltola, pero la definición puede tardar: en Alaska, si nadie supera la mitad, cuentan las segundas preferencias de los votantes.
En Kansas, la gobernación puede ir a revisión
El republicano Ty Masterson no reconoció su derrota, pero admitió una noche difícil en la elección a la gobernación de Kansas, donde va detrás de la demócrata Cindy Holscher por más de 5.500 votos, según AP, que aún no proyecta ganador.
“El primer conteo no parece estar saliendo a nuestro favor, pero el margen es lo bastante estrecho como para que la ley de Kansas pida otra revisión”, dijo, según The New York Times.
Los mercados toman con calma la victoria demócrata
Las bolsas dudaron al principio, pero luego subieron, con avances en Europa, informó The New York Times. Se esperaba que el S&P 500, el principal índice de las grandes empresas de EE. UU., abriera con un alza cercana a 1 %. Una excepción fue SpaceX, la empresa de Elon Musk, que cayó, ante la atención que puede venir sobre su papel en la política y el Gobierno.
Mala noche para el movimiento de salud que respalda Robert F. Kennedy Jr.
Muchos candidatos alineados con “Make America Healthy Again”, el movimiento asociado al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., perdieron este martes, informó The New York Times. Entre ellos están Zach Lahn, en la gobernación de Iowa, y Ken Paxton, en el Senado por Texas.
“Las mamás de MAHA se quedaron en casa”, escribió Alex Voetberg, una voz influyente del movimiento.
Cuatro estados eligen a su primer gobernador negro en una sola noche
Georgia, Florida, Wisconsin y Nevada eligieron a sus primeros gobernadores negros: Keisha Lance Bottoms, Byron Donalds, David Crowley y Aaron Ford. Son más que todos los elegidos antes en la historia del país: Douglas Wilder (Virginia, 1989), Deval Patrick (Massachusetts, 2006) y Wes Moore (Maryland, 2022). Hay demócratas y un republicano entre los cuatro.
Trump dice que aceptará los resultados, tras perder el Congreso
El presidente Donald Trump le dijo a The New York Times que está “absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados” y preparado para trabajar con los demócratas, que ganaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Trump había convertido estas elecciones en un plebiscito sobre sí mismo y les pidió a sus seguidores votar como si él estuviera en el tarjetón.
El mundo se pregunta qué sigue con Trump tras la derrota
Con el Congreso en manos demócratas, varios países se preguntan qué pasará con su relación con Estados Unidos, informó The New York Times. Algunos estudiantes en Tokio y Sídney esperan que el resultado limite el poder de Trump, tras dos años de aranceles y una guerra con Irán que han subido la inflación en el mundo. Otros se preguntan si la derrota lo llevará a tomar acciones más agresivas en el exterior.
Alaska puede tardar en definirse: Sullivan lidera por menos de 1.700 votos
El republicano Dan Sullivan, senador titular, tiene 48,49 % de los votos, y la demócrata Mary Peltola, 47,68 %, con 75 % contado, según datos de AP publicados por The New York Times. La ventaja, sin embargo, parece frágil, pues en los 27 distritos que terminaron de contar el voto del día de las elecciones, Sullivan va en promedio 12 puntos por debajo de lo que sacó Trump en 2024. Se espera que los votos anticipados y por correo, aún por contar, favorezcan a Peltola.
Después de 32 años, los demócratas vuelven a ganar cargos en todo Texas
Además de la curul de James Talarico en el Senado y la gobernación de Gina Hinojosa, los demócratas ganaron en Texas la fiscalía general, la vicegobernación y un puesto en la comisión que regula el petróleo y el gas. Antes de esta elección, ningún demócrata ganaba un cargo de votación estatal en Texas desde 1994. En la vicegobernación, Vikki Goodwin derrotó a Dan Patrick.
La advertencia para los demócratas: los votantes tampoco los ven bien
A pesar de su triunfo, los demócratas tienen una imagen negativa: en la encuesta de NBC News a la salida de las urnas, las opiniones desfavorables superan a las favorables por 6 puntos. Los republicanos están peor, con 18 puntos. Esta es una alerta de cara a 2028, cuando Trump no estará en el tarjetón y los demócratas no podrán hacer campaña solo con la promesa de frenarlo.
La izquierda demócrata celebra a El-Sayed y ya mira hacia 2028
El congresista demócrata Ro Khanna celebró la victoria proyectada de Abdul El-Sayed en la elección al Senado por Michigan, un estado que suele definirse por poco, y dijo que demuestra que “los progresistas pueden ganar en todo el país”, informó NBC News.
“La élite del partido no puede decirnos que no somos elegibles”, afirmó en un video en X.
El-Sayed hizo campaña con propuestas como un sistema de salud público para toda la población y más impuestos a los multimillonarios. Khanna y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien ya había dicho algo similar, son vistos como posibles candidatos presidenciales en 2028, aunque ninguno ha anunciado su aspiración.
Los demócratas recuperan terreno entre los latinos de Texas
Los demócratas recuperaron condados con gran población latina en lugares como Texas, uno de los cambios más notables de estas elecciones, según NBC News. Muchos de esos votantes apoyaron a Trump en 2024 por la economía y el costo de vida, pero este año también pesó su política migratoria. Aunque en esas zonas hay amplio acuerdo en que se debe deportar a quienes cometieron delitos y asegurar la frontera, las operaciones del ICE, la agencia migratoria de Estados Unidos, “sacudieron profundamente” a la comunidad.
Los demócratas se encaminan a su mayor bancada en la Cámara en 33 años
NBC News proyecta que los demócratas obtendrán 258 de las 435 curules de la Cámara de Representantes, una cifra que no alcanzaban desde 1993, el año en que Bill Clinton llegó a la presidencia. Lo más cerca que estuvieron fue en 2009, con 257 curules, cuando Barack Obama asumió el poder. Para tener mayoría se necesitan 218. Es una proyección, no un conteo final, porque aún faltan votos por contar.
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Juan Andres(32f9l)•Hace 3 horasSe escacho el eminente analista Atenas.
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Diana cp(85842)•Hace 5 horasAquí es donde se da uno cuenta que el dolor en el trasero de los corruptos, violentos comunistas por el triunfo del maravilloso, profesional y comprometido tigre Abelardo de la Espriella es mucho mas grande de lo imaginado y no se les ha pasado jajajaja
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 5 horasTremenda paliza.
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasEl pato naranja ha quedado cojo y luego estará FUERA. Vuelve la esperanza a la humanidad y para Colombia!!!
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Jimena(41612)•Hace 6 horasExactamente.
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Jimena(41612)•Hace 6 horasVotantes de Brasil y Eua, nos han dado esperanza.
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gustavo(6016)•Hace 7 horasMaria elvira salazar todavia no ha ganado, las leyes de la florida dice que cuando el ganador tiene menos del 1% de ventaja se tiene que volver a contar los votos. Ademas faltaba el 1% de los votos por escrutar es decir mas o menos 50.000 votos. Amanecera y veremos.
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Cordillerano(64187)•Hace 7 horasMaría Elvira Salazar la ficha de Marco Rubio el Virrey, los patrones de ADLE y el presidente Carlos Suárez
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Pelagato(41805)•Hace 7 horasPor fin se ve la salida de este personaje que tanto daño hizo al mundo.
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasVuelve la esperanza a la humanidad y a Colombia!
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antonio(7747)•Hace 6 horasNo defiendo a Trump, pero todavia le quedan 2 años, el nuevo presidente se posesionará el 20 de enero 2029, o sea que estará jodiendo hasta el 19 enero 2029
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Álamo(88990)•Hace 8 horasAlgo tenía que aprender USA de Brasil, otro tanto tendrá que aprender Colombia: en las elecciones del 27, la votación contra el animálculo de Nari ha de sentirse. ¡No más violencia MÁS IVA!
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasPero con freno en el Senado y cámara, y podrá ser investigado, lo mismo que el payaso ilegítimo vende patria que está en Colombia
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasTambién en Colombia aprenderemos!!!
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 8 horasHasta aquí te trajo el río, filipichín embustero. No hay mal que dure 100 años, ni Nación que lo resista.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 1 horaMuy buena. Este tipo tan fantoche es tan breve que sus abelardadas quedarán en manos de su vicepresidente. Algo es algo. Y en general los fantoches de A. Latina caerán como fichas de dominó
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horas👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Victor(61349)•Hace 8 horasLA GRAN ESPERANZA Y LAS REALES ACCIONES QUE VENDRÁN PARA COLOMBIA Y EL MUNDO, CON EL LIDERAZGO DE LOS DEMÓCRATAS Y LULA COMO ESTANDARTES DE NUESTRA AMADA COLOMBIA, DE NUESTRA ENTRAÑABLE LATINOAMÉRICA.
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasA Hay que gritar de alegría, vuelve la esperanza a la humanidad y para Colombia!!
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horas👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Cordillerano(64187)•Hace 7 horasRevise su teclado, también tiene la opción de minúsculas: NO GRITE!!!
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Diana cp(85842)•Hace 8 horasEn realidad la paliza no fue a Trump fue a la libertad de los seres humanos, están felices los mismos que odian a Trump pero como no lo van a odiar si capturó al narcodictador y torturador Maduro su gran héroe y amigo del asesino criminal e impresentable Cepeda
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osvito(10170)•Hace 1 horaQuien viola todo hasta la soberanía de un país y la dignidad de las personas , don Trump y don Abelardo no merecen gobernar.
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Juan Andres(32f9l)•Hace 3 horasDiana, no seas pasada.
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JURISCONSULTO(23532)•Hace 6 horasComo decía el gran filósofo Arturo Reyes; "ponga la queja en el CAI", jaja.
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gustavo(6016)•Hace 7 horasLlora y sigues llorando.
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Oscar(5340)•Hace 7 horasDiana, sentido pésame !!
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 8 horasTrump acepta los resultados, aquí el tusi cocaíno borrachín drogadicto sugar daddy 48+ mujeres, depravado degenerado pervertido sugarr daddy y nausebunda no los acepta y su mente frita por el consumo dice que hubo "fraude".
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Juan Andres(32f9l)•Hace 3 horasBryan empezo con un discurso cristiano y miren donde va.
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasPor supuesto que hubo fraude y el payaso vende patria también caerá!!
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Oscar(5340)•Hace 7 horasTantas cosas tan malas en un ex-presidente ? Rebájele un poquito para parecer creíble.
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Jose(18935)•Hace 8 horasEl gran mensaje es que los que no participan en las elecciones tienen que salir a votar en masa, el alza en alimentos e impuestos para los más pobres, tiene que tener un gran respuesta en las elecciones del año 2027, aunque a eso De la Espriella no le importa.
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Martha(69929)•Hace 8 horasBueno, bueno…. agárrate filipichin de temu!!
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olga rebeca(01674)•Hace 6 horasPero YA antes de que acabe con el pais!!!
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Rolando Antiú(17605)•Hace 9 horasExcelente noticia para toda América. Mala para Aguebardo de la Espriella.
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Victor(61349)•Hace 9 horasLA GRAN ESPERANZA Y LAS REALES ACCIONES QUE VENDRÁN PARA COLOMBIA Y EL MUNDO, CON EL LIDERAZGO DE LOS DEMÓCRATAS Y LULA COMO ESTANDARTES DE NUESTRA AMADA COLOMBIA, DE NUESTRA ENTRAÑABLE LATINOAMÉRICA.
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Victor(61349)•Hace 9 horasAnte la consolidación de mayorías legislativas de la bancada demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el escenario internacional registra un cambio profundo de balance. Para Colombia y la región latinoamericana, este avance trasciende el mero marco electoral: representa una oportunidad histórica y grata para frenar posturas radicales que vulneran la dignidad humana y socavan la estabilidad democrática de nuestra patria.
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Victor(61349)•Hace 9 horasEste cambio de rumbo institucional debilita de forma definitiva las pretensiones de sectores y liderazgos intransigentes —como los promovidos por figuras que han instrumentalizado la polarización— que buscaban conducir a Colombia hacia un estado de fractura social, avivando el conflicto y perpetuando la dolorosa violencia entre hermanos colombianos. La fuerza de los principios democráticos y la búsqueda inquebrantable de la reconciliación prevalecen sobre el odio y la confrontación desmedida.
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Victor(61349)•Hace 9 horasNuestra tierra es una bendición viva, una creación sagrada que exige responsabilidad, respeto y fraternidad. Frente a proyectos extractivistas depredadores e ilimitados que pretenden tratar a la naturaleza como un insumo comercial sacrificable, se levanta la urgencia de proteger de manera irrenunciable nuestra Amazonía, nuestros sagrados páramos y nuestras fuentes de agua.
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Victor(61349)•Hace 9 horasEl territorio nacional pertenece al conjunto de los colombianos y a las generaciones venideras. No puede quedar a merced de administradores o sectores económicos que intenten feriar o mercantilizar el patrimonio natural de la nación para beneficios particulares. La protección integral del medio ambiente es un imperativo ético universal, indispensable para asegurar la supervivencia y el desarrollo digno de la humanidad en el tiempo.
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Victor(61349)•Hace 9 horasPara alivio y esperanza de nuestra América, el avance de posturas autoritarias, excluyentes y deshumanizantes encuentra hoy una barrera firme. Quienes han optado por políticas desleales contra los compatriotas y por el desprecio hacia la tierra sagrada verán frenado el respaldo que sustentaba sus acciones.
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Victor(61349)•Hace 9 horasEn la defensa irrenunciable de las poblaciones más vulnerables se manifiesta el verdadero sentido del servicio público y de la moral social. El ejemplo de liderazgos solidarios y firmes en la región demuestra que la acción política adquiere su mayor dignidad cuando encarna, de manera concreta y efectiva, los principios universales de justicia, compasión y fraternidad enseñados en los Evangelios: poner al perseguido, al pobre y al desamparado en el centro del cuidado comunitario.
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Victor(61349)•Hace 9 horasSoplan vientos de renovación y aliento por todos los rincones de nuestro país y del continente. Los proyectos caracterizados por el egoísmo, la concentración del poder y la subordinación del bien común a intereses económicos particulares pierden su capacidad de imposición. Es momento de superar los egos que nublan el sentido de la responsabilidad social y abrir paso a propuestas verdaderamente progresistas, comprometidas con el humanismo profundo, la equidad y el respeto irrestricto a la vida.
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Atenas(06773)•Hace 9 horasSolo estando acá, USA, se puede conocer a profundidad la admirable vitalidad de esta nación, todos estos resultados son efecto de su grandioso sistema de pesos y contrapesos. Aquí bien cabe o se aplica el célebre raciocinio de Winston Churchill :”El éxito no es definitivo y el fracaso no es una desgracia, lo q’ importa es el ánimo pa continuar”. De hecho y quizá los más afortunados podrían ser los inmigrantes ilegales, esto tal vez suponga un pare y regularización de su situación. Atenas
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gustavo(6016)•Hace 7 horasLlora Atenas perdio su referente ideologico.
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Dunkel Damn(84992)•Hace 8 horasExacto Apenitas! Los ciudadanos norteamericanos tuvieron la paciencia, el ánimo y el talante para sacudirse democráticamente el yugo del Gorilón Mechimazorca y y sus serviles cavernícolas. A propósito, ¿ ya hiciste la maleta?
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Ganimedes(64121)•Hace 9 horasSe les acabo la guachafita a los ultraderechistas elegidos como presidentes en latinoamerica por el señor Trump. De enero en adelante la van a tener dificil cuando los demócratas asuman el control del congreso en los EEUU y le pongan el "tatequieto" al monoloco.
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ERWIN(18151)•Hace 9 horasQue estara pensando el tigre?..averiguelo Vargas.
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Chejov(91448)•Hace 9 horasEste titular refleja la realidad de lo sucedido: "Paliza a Trump". Me parece que entre ICE e IRAN cabaron la sepultura de Trump. El maltrato a los migrantes y la guerra contra Irán propiciaron las condiciones para que los ciudadanos de Estado Unidos resolvieran votar contra ese presidente. Es evidente que el péndulo de la política electoral en Ámérica empezó a devolverse de la derecha hacia el centro…¿pasará hacia la izquierda?
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Olegario(51538)•Hace 8 horasCavaron, cavaron… primero mi primaria.
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