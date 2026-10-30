“Me da miedo tomarme nuestra propia agua”, le dijo a The New York Times Beverly Morris, una jubilada de 71 años que vive con su esposo, Jeff, en el condado de Newton, en Georgia, a unos 300 metros de un centro de datos de Meta. Desde que este se construyó, según ellos, el pozo del que sacan el agua de la casa empezó a llenarse de sedimento, hasta el punto de que sus llaves se secaron, se dañaron el lavaplatos, la lavadora y el inodoro, y hoy tienen que comprar el agua para tomar, cocinar y darles de beber a sus caballos.

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Elecciones en EE. UU.: los pueblos que se rebelan contra la IA para defender su agua

En septiembre, los Morris y otras tres familias demandaron a la empresa. Meta, sin embargo, niega ser responsable y asegura que un estudio que contrató concluyó que es poco probable que su campus haya afectado el agua subterránea.

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La historia de los Morris no es un caso aislado, pues historias como la suya han llevado a decenas de comunidades a plantarse en todo el país para protestar contra la construcción de centros de datos, y a pocos días de las elecciones de medio término, el tema ya se coló en la campaña. Solo el pasado 18 de julio hubo 142 protestas contra los centros de datos en 42 estados, según Reuters.

Toda esta presión pública ya ha dado frutos. Un informe de la consultora Carbon Direct, reseñado por Route Fifty, contó al menos 46 proyectos, por unos USD 170.000 millones, que se retrasaron o se cancelaron entre enero de 2024 y mayo de 2026 por la oposición de las comunidades en 20 estados.

¿Qué dicen Trump y los candidatos?

El presidente Donald Trump eligió bando hace rato y en agosto escribió en Truth Social que la única razón para que una comunidad rechace un centro de datos es que quiera “terminar siendo atrasada y pobre”, antes de rematar con que “China no podría estar más feliz con este movimiento contra los centros de datos”.

Rania Masri, codirectora de la Red de Justicia Ambiental de Carolina del Norte (NCEJN, por sus siglas en inglés), desarma ese argumento con el que Trump defiende estos proyectos.

“Este país ya tiene diez veces más centros de datos que China, y aun así nos dicen que estamos en una carrera armamentista con China. Si estamos en una carrera con China por los centros de datos, ya ganamos. ¿Para qué construir más? Entonces, ¿para quién los construyen, para qué y sobre las espaldas de quién?”, se pregunta en conversación con El Espectador.

A pocos días de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, el asunto se volvió un dolor de cabeza para el partido de Trump, sobre todo en Georgia, donde, según CBS News, los candidatos ya gastaron cerca de USD 13 millones en anuncios sobre centros de datos, más que en cualquier otro estado.

Allí la demócrata Keisha Lance Bottoms, que aspira a la gobernación, propone una moratoria temporal, mientras el republicano Rick Jackson se quedó del lado de Trump y dice que cada autoridad local debe decidir. En Ohio, en cambio, el candidato republicano Vivek Ramaswamy rompió con el presidente y prometió frenar la aprobación de nuevos proyectos desde su primer día en el cargo.

Según Gallup, el 70 % de los estadounidenses rechaza que construyan uno de estos centros en su zona, con mayorías en los dos partidos. Pero para Masri, ese rechazo de los votantes todavía no se refleja en quienes los representan.

“Hay apoyo de los dos partidos a regular los centros de datos de alguna forma, pero la oposición de los representantes elegidos no es tan alta como la de los votantes en el terreno”, dijo, y destacó que “muchos de los demócratas son simplemente republicanos con guantes de terciopelo” y no hacen una verdadera oposición a estos proyectos.

La organización de Masri se sumó en junio a las más de 500 que le pidieron al Congreso una moratoria nacional a los nuevos centros de datos a gran escala. La carta que firmó la NCEJN pide parar los centros de datos gigantes, pero Masri va más lejos y quiere detenerlos todos, sin importar su tamaño.

“Desde 1 megavatio para arriba, hay que ponerle una moratoria a todos, porque, sin importar en qué lugar del espectro político estemos, necesitamos hacer una pausa y entender lo que estos centros de datos le pueden hacer a nuestras comunidades”, explica.

Masri tampoco cree que baste con que cada pueblo decida por su cuenta, como propone Jackson en Georgia.

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“Si logras organizarte en tu comunidad y protegerla de un centro de datos a gran escala, la empresa se puede ir al lado, a una comunidad más débil, a una que no tiene tanto olfato político o no tiene los recursos para organizarse, y eso no es lo que queremos. Todos usamos el mismo sistema de agua, todos dependemos de la misma red eléctrica y a todos nos afecta el mismo clima”, advierte.

Según ella, además, estos centros son los que menos empleos crean por cada unidad de energía que consumen, y lo resume así: “Esta gran industria llega de afuera a nuestras comunidades, se lleva nuestros recursos naturales y nuestro dinero público, y nos deja contaminación y monedas”.

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¿Cómo se frena un centro de datos?

En el juego que acompaña esta nota, los vecinos frenan los centros de datos a punta de firmas. Masri le confirmó a El Espectador que así arranca la pelea en la vida real, aunque advierte que no alcanza.

Puede jugar al darle clic en este enlace o en la imagen de abajo

Vecinos y comunidades en más de 40 estados se han movilizado para exigir moratorias a la construcción de centros de datos por su alto impacto en los recursos hídrico Foto: El Espectador

“El primer paso de la organización es que firmas una declaración, firmas una petición, pero no es suficiente. Hay que aparecer en público, y en todo ese camino tienes que ser parte de una organización, porque no puedes hacer esto solo”, explica.

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De la petición se pasa a los concejos y a las audiencias públicas, y cuando eso no funciona, a los sindicatos y a otras formas de organización.

“No queremos que ninguna tierra sea desechable, ni que ningún ser humano sea desechable”, dice.

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Para Masri, además, esta no es una pelea solo de Estados Unidos. Habla de los minerales que se sacan del Congo y de los trabajadores mal pagados en Kenia, Filipinas, Siria o India que entrenan a la inteligencia artificial “para que al final los reemplace”, y pide que los centros de datos no terminen mudándose a países que hoy los reciben con entusiasmo, como India o incluso Colombia.

*Este juego hace parte de una serie de El Espectador sobre las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre en Estados Unidos. Son siete juegos, cada uno sobre un tema que pesa en el voto, desde la gasolina hasta la comida que llega a la mesa. Juegas y, al lado, encuentras una nota con reportería y entrevistas propias que explica los datos detrás de cada partida. Serán publicados entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

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