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Elecciones en EE. UU.: los pueblos que se rebelan contra la IA para defender su agua

Una activista cuenta cómo los pueblos de EE. UU. le pelean el agua a la IA. El martes van a votarlo. Lo explicamos mejor con un juego.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Vecinos y comunidades en más de 40 estados se han movilizado para exigir moratorias a la construcción de centros de datos por su alto impacto en los recursos hídricos.
Vecinos y comunidades en más de 40 estados se han movilizado para exigir moratorias a la construcción de centros de datos por su alto impacto en los recursos hídricos.
Foto: El Espectador

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“Me da miedo tomarme nuestra propia agua”, le dijo a The New York Times Beverly Morris, una jubilada de 71 años que vive con su esposo, Jeff, en el condado de Newton, en Georgia, a unos 300 metros de un centro de datos de Meta. Desde que este se construyó, según ellos, el pozo del que sacan el agua de la casa empezó a llenarse de sedimento, hasta el punto de que sus llaves se secaron, se dañaron el lavaplatos, la lavadora y el inodoro, y hoy tienen que comprar el agua para tomar, cocinar y darles de beber a sus caballos.

En septiembre, los…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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