Elecciones Perú y Brasil 2026: panorama, candidatos y expectativas en la región

Una residente peruana revisa las listas de votantes en un colegio electoral. Foto: AFP - Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el año nuevo llegan elecciones clave y preguntas trascendentales sobre cómo vivir y mejorar la vida. Pero para peruanos y brasileños estas reflexiones para el 2026 girarán en torno a una gran incógnita: ¿quién será el próximo presidente?

En 2025, América Latina vivió un intenso ciclo electoral con nueve países celebrando comicios presidenciales, legislativos o locales, marcados por polarización, fragmentación partidaria y desafíos democráticos. Países clave como Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras renovaron presidencias, mientras Argentina se enfrentó a legislativas que sirvieron de referéndum para Javier Milei.

Perú 2026

En Perú y Brasil se avecinan elecciones marcadas por divisiones profundas y dramas políticos. Perú marcó un récord histórico con más de 36 candidatos a la presidencia, de los cuales solo cuatro son mujeres. Destaca la figura de Keiko Fujimori como la aspirante con mayor trayectoria y que representa una política tradicional y conservadora.

José Ragas, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, asegura que el panorama de esta próxima disputa presidencial es bastante complejo. Perú ha pasado por siete presidentes en los últimos dos periodos presidenciales, lo cual ha dejado un sentimiento muy fuerte de frustración frente a la última presidenta Dina Boluarte y hacia el expresidente interino Manuel Merino.

“Se espera que la próxima elección se desarrolle en un escenario marcado por una fuerte expectativa ciudadana. Por un lado, existe la sensación de que el voto puede servir para castigar a las malas autoridades; por otro, la esperanza de elegir nuevos liderazgos capaces de corregir el rumbo o, al menos, atender problemas estructurales que el país arrastra desde hace más de diez años y que se han agravado en los últimos meses con la actual ola de violencia”, aseguró Ragas.

Más de 30 candidatos compiten, pero ninguno genera entusiasmo significativo. Un sondeo reciente de Ipsos revela que el 48 % de los peruanos no apoya a ninguno, y el aspirante mejor posicionado apenas supera el 10 % de intención de voto. Este panorama deja las elecciones completamente abiertas.

El académico explica que la particularidad de la política peruana radica en la concentración de poderes alrededor de la presidencia, donde fuerzas ultraconservadoras y de extrema izquierda se han consolidado, bloqueando presidentes e impulsando múltiples vacancias constitucionales.

“Las bancadas del Congreso han concentrado el poder al vetar presidentes, influir en la justicia y controlar instituciones, y ahora buscan asegurar su reelección, lo que dejaría al próximo presidente subordinado al Legislativo”, aseguró Ragas.

En cuanto a los candidatos, el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera las encuestas recientes de Ipsos (diciembre 2025) con 10% de intención de voto, por encima de Keiko Fujimori (7%) y Mario Vizcarra (5%). Esta diferencia, aunque mínima, marca un contraste significativo con figuras como Fujimori, que representa una dinastía familiar política arraigada en el conservadurismo tradicional peruano.

“López Aliaga fue alcalde de Lima, aunque abandonó el cargo para postular a la Presidencia de una manera que muchos califican como populista. También cuenta con el respaldo de sectores mediáticos y del establishment que antes apoyaban a Keiko Fujimori, pero que hoy ya no la consideran una candidata viable”, indicó el experto.

La subida de Rafael López Aliaga también se explica por el desgaste acumulado de Keiko Fujimori en el electorado, derivado de sus derrotas en las segundas vueltas que le impidieron llegar a la Presidencia por tercera vez, así como de las investigaciones pendientes por corrupción que salpican a ella y a Fuerza Popular. Cabe destacar que permaneció en prisión preventiva durante un período como parte de esas indagaciones por presunta malversación de fondos públicos.

Por otro lado, aunque el voto femenino no actúa como un eje divisorio principal en las elecciones peruanas de 2026, un segmento específico —compuesto por feministas y mujeres sensibles a temas como derechos reproductivos, aborto y prevención de violencia de género— podría activarse en contra de propuestas ultraconservadoras, según explica Ragas.

Brasil 2026

En Brasil, destaca la candidatura de Lula da Silva por un cuarto mandato progresista, frente a la ausencia de Jair Bolsonaro —preso e inhabilitado—, quien deja el camino a su hijo como principal opositor.

Aunque el presidente Lula da Silva mantiene una ventaja en las encuestas para las elecciones de 2026, la principal predicción de analistas es que serán extremadamente reñidas, marcadas por la persistente influencia de la imagen de Jair Bolsonaro en la derecha.

Silvio Cascione, especialista del Grupo Eurasia, durante la clausura del Foro de Educación Política de Ocepar destacó una tendencia hacia la consolidación del sistema político brasileño, impulsada por reformas en la legislación electoral como el endurecimiento de requisitos para acceder a fondos partidarios, lo que reduce la fragmentación y concentra el capital político en menos partidos más grandes, especialmente en federaciones.

A pesar del leve favoritismo de Lula, el experto advirtió que el panorama podría revertirse por el incumplimiento de la agenda gubernamental en temas clave para los votantes, como violencia, problemas sociales, economía, corrupción, salud y educación, enumeró Cascione.

Según el analista de Eurasia Group, el arranque de 2026 será decisivo para concretar candidaturas de derecha, pero el veredicto es unánime: la contienda se extenderá en suspenso hasta el último momento.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com