Los pasaportes más poderosos del mundo en 2025: EE. UU. cierra el año a la baja

El mapa de la movilidad global volvió a reordenarse en 2025. Ahora que se avecina la temporada de vacaciones de enero, vale la pena recordar cómo quedó el Índice de Pasaportes Henley, uno de los rankings más citados para medir la libertad de viaje en el mundo.

La primera tendencia es clara: Estados Unidos continúa perdiendo terreno, mientras Asia y Europa consolidan su dominio entre los pasaportes más poderosos. El pasaporte estadounidense cayó al décimo lugar, que comparte con Islandia y Lituania, con acceso sin visa a 182 destinos.

Esta es la posición más baja que ha ocupado Estados Unidos en los 20 años de historia del índice y confirma una tendencia descendente que se arrastra desde hace más de una década. La última vez que el documento estadounidense encabezó el ranking fue en 2014.

El índice se construye a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y mide cuántos países y territorios pueden visitar los ciudadanos de cada nación sin necesidad de visa previa. Debido a los empates, el resultado es aún más elocuente: 33 países superan hoy a Estados Unidos en términos de libertad de movimiento.

¿Cuál es el pasaporte más poderoso?

Singapur cerró 2025 como el pasaporte más poderoso del mundo, con acceso sin visa a 193 destinos. Le siguen Japón y Corea del Sur, ambos con 190. Europa mantiene una presencia dominante en los primeros lugares: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia y España comparten el tercer puesto, con entrada libre a 189 destinos.

Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, firma que elabora el índice, explicó que el ranking refleja un entorno cada vez más competitivo y que quienes negocian exenciones de visa de forma constante tienden a escalar posiciones.

La caída de Estados Unidos coincide así con un endurecimiento de su política migratoria y con cambios en su rol internacional. En los primeros meses del segundo gobierno de Donald Trump, se han reforzado los controles de visas, ampliado las deportaciones y aumentado las exigencias para los visitantes extranjeros.

Entre las medidas más recientes figura la revisión de redes sociales a los solicitantes de visa y la creación de una nueva tarifa, la Visa Integrity Fee, de al menos 250 dólares, que se sumará a los costos actuales para visas de turismo, negocios, estudio, intercambio cultural y trabajo temporal. La medida ha sido criticada por organizaciones del sector turístico, que advierten que podría desalentar los viajes hacia Estados Unidos.

El listado de 2025 también dejó ver movimientos significativos fuera del eje tradicional. India subió ocho posiciones hasta el puesto 77, mientras que China pasó del lugar 94 en 2015 al 60, impulsada por una política de mayor apertura y nuevas exenciones de visa para ciudadanos extranjeros.

En el extremo opuesto, Afganistán cerró el año como el pasaporte menos poderoso del mundo, con acceso sin visa a solo 25 destinos, una diferencia de 168 países frente al primer lugar del ranking.

¿Qué tan poderoso es el pasaporte colombiano?

Colombia, por su parte, ocupa el puesto 37 en el ranking mundial, con acceso sin visa a 132 destinos.

