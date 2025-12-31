Ejército israelí ejecuta demoliciones en un campo de refugiados palestinos

Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados por Israel en Gaza. Foto: EFE - Str

Excavadoras israelíes comenzaron el miércoles a demoler 25 edificios residenciales en un campo de refugiados palestinos, una operación destinada a erradicar grupos armados en las zonas del norte de la Cisjordania ocupada, según el ejército.

Los edificios, que albergaban a unas 100 familias, se encuentran en el campo de Nur Shams, un lugar frecuentemente marcado por enfrentamientos entre combatientes palestinos y las fuerzas israelíes.

Máquinas excavadoras y grúas del ejército israelí barrieron con las estructuras a primera hora del miércoles, levantando densas nubes de polvo, constató un periodista de la AFP.

“En el marco de actividades continuas de contraterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes”, el ejército “ordenó la demolición de varias estructuras debido a una necesidad operativa clara y necesaria”, declaró a la AFP.

Decenas de miles de palestinos han sido desplazados en el norte de este territorio ocupado desde que Israel lanzó allí, el 21 de enero, la vasta operación Muro de Hierro, calificada de “antiterrorista”.

El campo de Nur Shams es uno de los tres alcanzados por esta operación, junto con los de Tulkarem y Yenín.

“Incluso un año después del inicio de las operaciones del ejército israelí en la zona, las fuerzas siguen localizando municiones, armas y artefactos explosivos utilizados por organizaciones terroristas, que ponen en peligro a los soldados”, aseguró el ejército.

Los campos de refugiados palestinos en Cisjordania fueron creados tras la primera guerra árabe-israelí para acoger a parte de los cerca de 750.000 árabes de Palestina que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel en el momento de su creación en 1948.

Con el tiempo, estos campamentos se han convertido en barrios densos y autónomos. Los habitantes transmiten su condición de refugiados de generación en generación.

Muchos residentes consideran que Israel busca destruir la idea misma de los campamentos, transformándolos en barrios ordinarios de las ciudades vecinas, a fin de eliminar la cuestión de los refugiados.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967.

