Embajada de Colombia en EE. UU. responde a críticas de Rubio sobre caso Uribe

La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó su confianza en la rama judicial a través de un comunicado, luego de que varios congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos criticaran la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, encargada del caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

La institución inició su pronunciamiento recalcando que buscaba “reafirmar los principios fundamentales que definen el orden democrático de Colombia, brindando contexto para promover una mejor comprensión del proceso institucional que actualmente está en curso”.

🔑Las claves de la polémica entre la Embajada y los congresistas republicanos

Un puñado de funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el fallo como una “persecución política”. Los republicanos cuestionaron fuertemente la imparcialidad del sistema judicial colombiano.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos defendió la independencia judicial tras críticas de congresistas republicanos de EE. UU. por la condena a Álvaro Uribe.

Colombia reafirmó la separación de poderes y destacó que el expresidente Uribe aún puede apelar la decisión.

👉 ¿Qué busca transmitir el comunicado de la Embajada?

La declaración de la Embajada reafirmó la independencia judicial en Colombia. Su pronunciamiento buscó evitar injerencias políticas internacionales y defender la legitimidad del fallo, en un contexto de alta sensibilidad política y diplomática.

📌 ¿Qué dijo la Embajada sobre las acusaciones?

“El caso juzgado se origina en procedimientos iniciados en 2012 ante la Corte Suprema de Justicia. [...] En 2020, tras una orden de arresto, el señor Uribe renunció al Senado, lo que llevó a que el caso fuera trasladado al sistema de justicia ordinaria. Uribe fue formalmente acusado en 2023, y su juicio comenzó en febrero de 2024″, señaló la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

Luego, la jueza Heredia lideró la condena penal contra el exmandatario al declararlo culpable por el delito de soborno. La prueba más contundente se basa en el intento de Uribe por manipular testigos a través de su abogado, Diego Cadena. El caso ha sido denominado como “el juicio del siglo” en Colombia.

Tras conocerse la condena, congresistas republicanos como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart se pronunciaron públicamente. Salazar afirmó que “no se hizo justicia en Colombia” y calificó la sentencia como una infamia contra Uribe. Por su parte, Díaz-Balart señaló que se trata de una “persecución política” y denunció “una evidente violación del Estado de Derecho”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., también se refirió al fallo y aseguró que la justicia en Colombia está “politizada”, una declaración que ha generado preocupación en Colombia. Según el diario El País, la situación recuerda al caso de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, quien recibió el respaldo de Donald Trump mediante la imposición de aranceles al país sudamericano, mientras enfrentaba un proceso judicial.

Ante las fuertes críticas, la Embajada reiteró la existencia de una división de poderes en Colombia, consagrada en la Constitución de 1991.

“La República de Colombia se fundamenta en una separación firme e inequívoca de poderes. El poder judicial opera con total autonomía e independencia”, señaló la Embajada en su comunicado.

Asimismo, la Embajada subrayó que Uribe tiene derecho a apelar la decisión judicial: “Quedan disponibles dos instancias adicionales para que la defensa impugne la decisión, en total conformidad con las garantías constitucionales y los procedimientos legales”, agregó la Embajada.

Finalmente, la entidad expresó “su confianza en la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y en su capacidad para garantizar el debido proceso en todos los niveles”, en contraposición a las recientes acusaciones.

