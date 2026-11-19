Con consignas como "En Chile sí hay plata", "Ni un peso menos" o "Los derechos conquistados se defienden", la marcha fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), el principal…

Miles de personas marcharon este miércoles por el centro de la capital chilena contra los recortes impulsados por el Gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, en el proyecto de ley de presupuesto que está tramitando el Parlamento y que elimina significativas partidas en educación, salud, seguridad y cultura, entre otras áreas.

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En Chile también marcharon contra recortes del gobierno de Kast: "Ni un peso menos"

Con consignas como "En Chile sí hay plata", "Ni un peso menos" o "Los derechos conquistados se defienden", la marcha fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), el principal sindicato de Chile, y fue secundada por otras organizaciones feministas, estudiantiles y sociales.

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"Sí el gobierno sigue quitándole recursos al Estado, nosotros nos vamos a seguir movilizando. Cada peso que está peleando el movimiento sindical profesores y estudiantes es un peso que llega a los más humildes. Estamos peleando contra un presupuesto que va a la baja", dijo a EFE el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentada por el Gobierno ante el Congreso a principios de octubre contempla un aumento del gasto público del 1,5 % por un monto total de 105,8 billones de pesos (más de 111.000 millones de dólares).

Pese al incremento en el gasto, el proyecto incluye una serie de recortes en partidas destinadas a educación, sanidad, seguridad, cultura e igualdad, que están siendo debatidos actualmente en el Senado y que han generado el rechazo de la oposición de izquierdas.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia, llegó al poder en marzo pasado con la promesa de reactivar la economía y equilibrar las cuentas fiscales.

Durante su campaña, Kast prometió un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses sin quitar derechos sociales y nada más llegar a La Moneda anunció una reducción presupuestaria en todas las carteras.

"Esta es una movilización convocada por el mundo del trabajo en contra de los recortes al Estado, porque no vamos a dar un paso atrás en materia de derechos. Todo el mundo se está movilizando en contra de esta derecha, no debemos olvidar eso", señaló a EFE la dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nayade Zuñiga.

El Gobierno, por su parte, ha defendido que no se trata de un presupuesto "de recortes" y que más de 600 programas fueron revisados y evaluados para su diseño.

La presión del mundo social llevó al Ejecutivo a reponer en la discusión parlamentaria el emblemático programa ‘Yo Elijo mi PC’, eliminado en su texto original y que forma parte de un plan para reducir la brecha digital beneficiando con la entrega de portátiles a 96.100 estudiantes en 2026.

Tanto la CUT como otras organizaciones sindicales no descartaron nuevas convocatorias y protestas mientras negocian la partida presupuestaria con el Gobierno, discusión que debería estar zanjada para fines de noviembre.

Las movilizaciones en contra del Gobierno de Kast se dan en un contexto económico complejo, con un PIB que cayó en el tercer trimestre del año un 1,1 % y con más de un millón de personas desempleadas.

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