Enfrentamiento armado en Cuba deja cuatro muertos en una lancha con matrícula de EE. UU.

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas este miércoles tras un enfrentamiento armado entre guardacostas cubanos y una lancha con matrícula de Florida, Estados Unidos, dijo la AFP. El incidente ocurrió en aguas territoriales de la isla, específicamente a unos 2 kms de cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, según informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

El ataque tiene lugar en un momento de máxima presión diplomática. La relación entre La Habana y Washington se ha tensado significativamente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la consecuente interrupción de los envíos de petróleo desde Caracas hacia la isla.

Enfrentamiento en Cayo Falcones

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades cubanas, el enfrentamiento se desencadenó cuando una patrulla de guardafronteras detectó la “lancha rápida infractora” en horas de la mañana. Al intentar identificar la embarcación, los tripulantes habrían iniciado el ataque contra los efectivos cubanos.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, precisó el Ministerio del Interior, detallando que en el intercambio “cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados”.

Los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica de inmediato. Por parte de las fuerzas locales, se reportó que el comandante del buque cubano, donde viajaban cinco guardafronteras, también resultó herido. Hasta el momento, el gobierno de la isla no ha precisado la nacionalidad de los fallecidos ni de los sobrevivientes, mientras las investigaciones para el “total esclarecimiento de los hechos”.

EE. UU. autoriza la reventa de petróleo venezolano a Cuba

Paralelamente a la crisis en el mar, Washington ha emitido nuevas directrices que podrían aliviar la aguda escasez de combustible en la isla, aunque bajo condiciones estrictas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. informó que autorizará a empresas interesadas las licencias para la reventa de crudo venezolano a Cuba, un mercado que hasta enero estaba dominado por el pacto de trueque entre Caracas y La Habana.

Según reportó la agencia Reuters, el Departamento del Tesoro indicó este miércoles que autorizaría a las empresas que busquen licencias para “revender petróleo venezolano a Cuba”, una medida que busca evitar que la crisis humanitaria en la isla desestabilice la región.

Sin embargo, el giro en la política energética estadounidense no es un cheque en blanco. Las transacciones deben “apoyar al pueblo cubano, incluido el sector privado”, excluyendo explícitamente cualquier operación que beneficie a los militares cubanos o instituciones gubernamentales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, inició este mismo miércoles una gira por el Caribe para abordar la crisis humanitaria cubana.

Mientras tanto, la presión sobre los suministros sigue siendo crítica. Buques cargados con gasolina venezolana permanecen anclados sin autorización para zarpar, y tanqueros como el Sea Horse han detenido su navegación en el Atlántico ante la incertidumbre de las sanciones que Washington aplica sobre lo que considera una “amenaza excepcional” a su seguridad nacional.

