En Argentina, cada vez más personas deben recurrir a préstamos para comprar comida

Personas compran en un supermercado en Buenos Aires; el IPC subió 31,5 % en 2025, según el Indec. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La situación económica en Argentina continúa deteriorándose para amplios sectores de la población, y muchos han recurrido a préstamos bancarios o tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos como la compra de alimentos.

El reciente informe de enero del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) muestra que el 44 % de las transacciones en supermercados se pagaron con crédito, lo que evidencia cómo el endeudamiento se ha convertido en una rutina cotidiana alarmante.

Le recomendamos: Ley de amnistía en Venezuela: gobierno reporta 177 excarcelaciones, ONG cuestiona cifras

En los autoservicios mayoristas, donde familias y pequeños comerciantes compran al por mayor para ahorrar, las tarjetas de crédito representaron el 27,6 % de las ventas. Esta cifra supera levemente a otros medios de pago (27,3 %) y al efectivo (24,4 %), reflejando una fuerte dependencia del financiamiento incluso en espacios asociados al ahorro.

Diego Nacasio, vendedor entrevistado por Al Jazeera, ejemplifica esta realidad: ni su sueldo ni el de su esposa —también vendedora— alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Según relató, ambos buscan trabajos adicionales y recurren a tarjetas de crédito o pequeños préstamos para costear artículos esenciales, incluida la comida, hasta el próximo pago.

“Durante los últimos 25 años, hemos trabajado duro, y nuestros trabajos nos han permitido construir una casa desde cero, comprar un coche y darle una vida digna a nuestro hijo de 17 años. Ahora, tenemos mejores trabajos que entonces, y aun así no podemos ni comprar comida para todo el mes”, afirmó.

Le podría interesar: La novia del Mencho fue clave en rastrear al líder del cartel, según las autoridades

Un estudio de la Fundación Pensar indica que el 63 % de los argentinos ha tenido que reducir actividades o servicios esenciales para poder llegar a fin de mes.

Aunque el ambicioso plan económico del presidente Javier Milei redujo drásticamente la inflación —que alcanzaba niveles históricos cuando asumió en diciembre de 2023—, los analistas señalan que su gobierno ha implementado medidas polémicas para sostenerla baja.

Entre ellas, mantener salarios congelados por debajo de la inflación y facilitar importaciones más económicas, lo que ha reducido el poder adquisitivo y provocado el cierre de miles de fábricas y pymes.

También puede leer: “Se destruye una empresa por hora”: la reforma que golpea el empleo, pero le sirve a Milei

El impacto también se refleja en el empleo. En enero, los supermercados registraron 100.262 trabajadores, un 1 % menos que el año anterior. En los autoservicios mayoristas, la caída fue mayor, del 4 %, con solo 14.460 empleados. Esta reducción responde a estrategias de ajuste ante la caída del consumo, según el estudio del INDEC.

En este contexto, la situación se vuelve crítica para numerosas familias, que ya no perciben el crédito como una opción, sino como la única vía para cubrir necesidades básicas, quedando atrapadas en un círculo de endeudamiento prolongado que agrava su situación a mediano plazo, según reportó el medio argentino La Urbe.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com