Entre los candidatos a ganar el Premio Nobel de Paz, ¿Trump tiene oportunidad?

El Premio Nobel de Paz ha recibido este año 338 nominaciones, entre las cuales destaca una de las más polémicas: la postulación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario asegura haber puesto “fin a siete guerras (tema desmentido por expertos)” y sostiene que, tras la reciente aceptación por primera vez de un plan de paz entre las partes implicadas en la guerra de Gaza, “está por concluir una octava”.

No obstante, los expertos muestran escepticismo sobre la posibilidad de que Trump obtenga el galardón.

Entre sus competidores figuran individuos y organizaciones con mayor reconocimiento internacional, como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán (que han captado la atención pública por su labor en la asistencia a víctimas de la guerra civil y la hambruna desatada en ese país en 2023), e incluso Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalny.

Según las apuestas de Polymarket, una de las mayores plataformas mundiales de mercados de predicción, Trump tiene apenas un 3% de probabilidades de ganar, mientras que el grupo de Sudán concentra el 28% del respaldo.

No obstante, la mayoría de las nominaciones permanecen en el anonimato, conforme a las reglas del proceso de selección, y sólo se conocen aquellas cuyos candidatos han hecho pública su participación.

¿Podría Trump ser el ganador del Nobel de Paz?

Halvard Leira, director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, citado por el medio La Nación, indicó que “es posible que el comité busque una opción no polémica, centrada en derechos humanos, democracia o libertad de prensa”.

Además, expertos consideran que Trump no encaja con estos criterios. Según El País, Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), y asesora del comité, remarcó que las acciones del mandatario estadounidense contravienen los principios que Alfred Nobel estableció en su testamento para el premio.

El fundador de los premios definió al candidato ideal como una “persona que más o mejor haya contribuido a fomentar la hermandad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes, y el establecimiento y la promoción de congresos de paz”.

Graeger enfatiza que “la retirada de Estados Unidos de acuerdos globales y la guerra comercial desatada por él, violan el criterio de promover la cooperación internacional”.

Además, afirmó que la intención de Trump de “hacerse con Groenlandia sería, de convertirse en realidad, una violación de la ley internacional”.

A esto se suman las demandas judiciales presentadas por el presidente contra universidades como Harvard y Columbia, por protestas pro-Palestina que, según él, “ponen en peligro a los estudiantes judíos”, y contra medios de comunicación que criticaban sus acciones.

Asimismo, ha sido duramente cuestionado por organismos como la ONU y algunas ONG, como Amnistía Internacional, debido a las redadas migratorias que se ejecutan en el país.

La experta concluyó que las acciones de Trump “van en contra de lo que está escrito en el testamento de Alfred Nobel, especialmente en lo que respecta a la cooperación internacional, la fraternidad de las naciones y el desarme”, aunque no descartó por completo que pueda ganar el premio, pero estimó que es poco probable.

Por su parte, Theo Zenou, historiador e investigador de la Sociedad Henry Jackson, citado por La Nación, aseguró que el comité prioriza “los esfuerzos de paz sostenidos”, en referencia a las siete guerras que Trump afirmó haber terminado.

“Hay una enorme diferencia entre lograr un cese del fuego temporal y resolver las causas profundas del conflicto”, agregó.

Previo a esto, Trump expresó su inconformidad con el Nobel y afirmó que “se lo darán a alguien que no hizo absolutamente nada”.

Históricamente, las decisiones del comité sobre el galardonado han sido objeto de controversia, como cuando el premio fue otorgado a Henry Kissinger y al vietnamita Le Duc Tho por su negociación del “alto al fuego en Vietnam”.

Las protestas contra esa decisión, que es irrevocable, surgieron porque la guerra no terminó tras ese acuerdo y por las acciones —consideradas contradictorias y polémicas— de Kissinger durante el conflicto.

