Israel se prepara para la votación del plan de paz para Gaza: hay opiniones divididas

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza solo entrará en vigor tras recibir la aprobación de su gabinete.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un acuerdo para un cese al fuego en Gaza, que incluye un intercambio de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos. Una fuente cercana a la negociación indicó que el canje se llevará a cabo en un plazo de 72 horas a partir de la implementación del acuerdo.

“Contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas solo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde”, afirmó el despacho de Netanyahu en un comunicado.

El Gobierno informó previamente en su página web que el gabinete se reunirá a las 15H00 GMT para abordar el plan para la liberación de los rehenes israelíes.

“Orden del día: plan para la liberación de todos los rehenes israelíes”, afirma un comunicado del Ejecutivo, una frágil coalición liderada por el Likud de Netanyahu, pero que depende de otras formaciones de ultraderecha.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció durante la noche que su gabinete se reunirá este jueves para “ratificar el acuerdo”. Su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un aliado clave del partido Sionismo Religioso, ya adelantó que no respaldará el acuerdo.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, luego del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance hecho a partir de datos oficiales.

Ese día, los comandos islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el Ejército israelí. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha matado al menos a 67.183 personas dentro del enclave palestino, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Por su parte, el Ejército israelí anunció que prepara el repliegue de sus tropas en Gaza. En un comunicado dijo: “Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo. Como parte de este proceso, se están llevando a cabo las tareas previas y un protocolo de combate para pasar pronto a unas líneas de despliegue modificadas”.

