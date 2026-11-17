Freeman, un científico forense que estudia el sesgo y el error en las investigaciones de muertes, pasó un año examinando el expediente de la autopsia de Epstein, que le…

La soga no había dejado una línea lisa y uniforme en el cuello de Epstein que se inclinara hacia un vértice, como en un ahorcamiento típico. En cambio, la marca era profunda, irregular y se bifurcaba en forma de Y en un lado.

Michael Freeman dijo que al ver por primera vez la foto de la autopsia de Jeffrey Epstein, pensó: “Un momento, eso no parece una marca de ahorcamiento”.

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Freeman, un científico forense que estudia el sesgo y el error en las investigaciones de muertes, pasó un año examinando el expediente de la autopsia de Epstein, que le fue entregado por el hermano del difunto.

Busca publicar sus hallazgos en una revista especializada, pero ha sido rechazado hasta ahora. El lunes los presentó en el Middle Temple, una histórica asociación de abogados de Londres, donde argumentó que la explicación más plausible para las lesiones de Epstein es el estrangulamiento homicida. También afirmó que las marcas en el cuerpo sugieren que hubo un forcejeo, contrario a los hallazgos de la médica forense.

“El arreglo, la distribución y la multitud de lesiones no se explican por un ahorcamiento suicida”, dijo.

La totalidad de las circunstancias que rodearon la muerte de Jeffrey Epstein en un centro de detención federal en 2019 apuntan abrumadoramente al suicidio, y varias investigaciones no han logrado producir evidencias de que alguien más, además de Epstein, estuviera involucrado. El análisis de Freeman, del cual compartió algunos fragmentos en una investigación de The New York Times a principios de este año, podría reavivar los debates latentes sobre su muerte.

Los patólogos forenses que han visto algunas de las fotos de la autopsia, aunque no todo el conjunto, han coincidido en que la marca en el cuello de Epstein era atípica para un ahorcamiento. Algunos de esos expertos dijeron que las imágenes aún podrían ser consistentes con el suicidio, pero advirtieron que las lesiones por sí solas no podrían contar toda la historia, y que una cascada de fallas institucionales dificultaría alguna vez determinar de manera concluyente qué ocurrió.

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York, que realizó la autopsia, dijo esta semana que “mantiene su determinación” de suicidio.

Gran parte de la información que los médicos forenses usarían normalmente para determinar una causa de muerte no estaba disponible; a la médica forense no se le permitió inspeccionar la celda, por ejemplo. Eso ha dejado las fotografías de la autopsia como una de las pocas evidencias concretas.

Después de que un periodista le pidiera que observara la marca de ahorcamiento, Freeman le preguntó al hermano de Jeffrey Epstein, Mark, si podía ver el expediente completo. Como familiar más cercano, Mark Epstein era una de las pocas personas que tenía acceso a la autopsia. Compartió el expediente con Freeman en noviembre pasado.

Mark Epstein dijo en una entrevista la semana pasada que había mostrado los materiales a otros expertos que pidieron verlos —a quienes prefirió no nombrar— y que los resultados habían sido no concluyentes. “Todos se andaban con rodeos”, dijo.

Poco antes de la charla del lunes, Epstein publicó las fotos de la autopsia en línea para que todos las vieran.

Freeman dijo en una entrevista que no tenía idea de quién podría haber matado a Epstein, ni le importaba. Estaba enfocado solo en lo que llamó omisiones en la investigación de la muerte y el informe de la autopsia. “Lo único que me interesa es cómo es que se desvió tanto la investigación”, dijo.

Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero y delincuente sexual convicto, está lejos de ser un sujeto típico para Freeman. Como consultor y académico, ha argumentado que los médicos forenses ignoran con demasiada frecuencia la causa de muerte más plausible a favor de una que justifica el uso de la fuerza letal de la policía o refuerza los estereotipos raciales.

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Si bien no es un patólogo forense certificado por la junta, la credencial más alta para los médicos forenses en Estados Unidos, tiene doctorados en epidemiología y medicina forense y enseña medicina forense en dos universidades. Freeman, estadounidense, también es miembro de la Facultad de Medicina Forense y Legal del Real Colegio de Médicos en el Reino Unido y el editor de su revista.

En un caso, Freeman argumentó a favor de una adolescente negra acusada de asesinato en Misisipi después de dar a luz a un bebé nacido muerto, luego de que unas pruebas encontraran cantidades mínimas de un subproducto de la cocaína en la sangre del bebé. El cordón umbilical se había enrollado alrededor del cuello del bebé, y el estado tenía la tasa de mortalidad infantil más alta del país. Los cargos fueron retirados.

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En 2020, Freeman coescribió un metaestudio histórico sobre el delirio agitado, un término que se usa a menudo para explicar las muertes bajo custodia policial. Su metodología y conclusiones fueron muy disputadas, pero impulsaron un rechazo generalizado del delirio agitado como un diagnóstico válido o causa de muerte.

Más recientemente, fue consultor en el enjuiciamiento de un oficial de policía que mató a George Floyd en Mineápolis, Minnesota, en el que usó la probabilidad estadística para contrarrestar las afirmaciones de la defensa de que el abuso de drogas o una enfermedad cardiaca habían causado la muerte de Floyd. Freeman también formó parte de un panel de expertos que identificó decenas de muertes bajo custodia policial en Maryland que habían sido clasificadas erróneamente como naturales o accidentales.

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A veces se dice que la patología forense es más un arte que una ciencia y los desacuerdos entre expertos son comunes. Los médicos forenses señalan que deben defender sus opiniones ante los tribunales, pero Freeman se encuentra entre los críticos que se han quejado de que hay muy pocas garantías contra el sesgo y el error.

Para su investigación sobre Epstein, se asoció con otros dos escépticos: Itiel Dror, un neurocientífico cognitivo cuyos experimentos en el mundo real han avergonzado repetidamente a los profesionales forenses, y Anders Eriksson, un patólogo forense que dirigió una revisión del gobierno sueco que concluyó que los enjuiciamientos por el síndrome del “bebé sacudido” se basaban en un razonamiento erróneo.

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Continúan buscando un editor para su análisis. Mientras tanto, Freeman preparó su charla del lunes, la cual recibió una avalancha de cobertura mediática previa.

La conferencia se iba a llevar a cabo en el University College de Londres, donde las reservaciones rápidamente alcanzaron su capacidad máxima. Pero el domingo, la escuela anunció de repente que no se llevaría a cabo, citando “implicaciones para el bienestar de nuestros estudiantes”. La conferencia se trasladó al Middle Temple y a quienes planeaban asistir se les dijo que tendrían que verla en línea.

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En 2019, la médica forense que realizó la autopsia, Kristin Roman, se enfrentó a limitaciones. No había fotos de Epstein colgado o con la tira de tela alrededor del cuello. El trozo de tela enviado a la médica forense no era el que se había utilizado como soga. El empleado de la prisión que encontró el cuerpo inicialmente se negó a hablar con las autoridades.

Aun así, Roman dijo a los investigadores federales que no tenía ninguna duda de que fue un suicidio. No había señales de forcejeo y el cuerpo estaba “inmaculado”, les dijo, sin moretones ni restos debajo de las uñas.

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“Esto no se parece en nada a un estrangulamiento”, dijo en una declaración que dio a las autoridades federales.

Posteriormente, Roman se jubiló de la oficina del médico forense.

Cuando el empleado de la cárcel que encontró el cuerpo finalmente habló con los investigadores dos años después del hecho, recordó que el trasero de Epstein había estado suspendido a unos 2 centímetros del suelo.

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Freeman usó la descripción del empleado para reconstruir el ahorcamiento, creando modelos informáticos en 3D basados en el físico de Epstein y las fotos de la autopsia. Luego utilizó ilustraciones para argumentar que el estrangulamiento desde atrás era una mejor explicación para las lesiones de Epstein, incluyendo lo que dijo que eran marcas de uñas por encima de la línea de ligadura, una abrasión en la base del cuello y una hemorragia profunda y reciente en el músculo del hombro izquierdo.

Criticó a los investigadores por no analizar las uñas de Epstein en busca de ADN.

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Freeman realizó la presentación en la oficina del tesorero principal de la sociedad legal, con sus coautores y Mark Epstein sentados cerca. Hacia el final, mostró un código QR con un enlace a las fotos de la autopsia.

“Podrán verlas ustedes mismos, para que esto ya no sea un asunto de que una persona hace una declaración y luego todos tienen que creerla”, dijo, y agregó: “Es el momento de que la gente saque sus propias conclusiones”.

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Después, se dirigió a los presentes en la habitación. “Intenté no sonar como un chiflado”, dijo, riendo.

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