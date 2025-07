Epstein se suicidó y no tenía una lista de clientes: Gobierno de Estados Unidos

Un miembro de un grupo de protesta llamado "Hot Mess" sostiene un cartel de Jeffrey Epstein en Nueva York. Foto: AFP - STEPHANIE KEITH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una investigación del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI concluyó que no existen evidencias de que el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, mantenía una “lista de clientes” a los que chantajeaba y confirmó su muerte por suicidio en una prisión de Nueva York en 2019, según reportaron este lunes medios locales.

Los hallazgos, detallados en un memorando revisado por Axios y la cadena ABC News, representan la primera negativa oficial a las teorías conspirativas sobre una supuesta lista de influyentes personalidades asociadas con Epstein y un posible asesinato para silenciarlo.

El Departamento de Justicia y el FBI también habrían revisado varias horas de video que confirmarían que nadie entró en la zona de la prisión en Manhattan donde el multimillonario de 66 años se quitó la vida mientras esperaba un juicio, bajo acusaciones de tráfico sexual de menores, ayudado por su socia, Ghislaine Maxwell, procesada y condenada por delitos similares.

La revisión de la evidencia fue ordenada por la administración del presidente Donald Trump, después de que funcionarios como la fiscal general, Pam Bondi, prometieran la publicación de archivos relacionados con las indagaciones del Gobierno federal sobre el caso.

La muerte de Epstein evitó la celebración del juicio, por lo que parte de la sociedad estadounidense le ha reclamado desde entonces al Departamento de Justicia que haga pública la lista de cómplices y clientes, así como el registro de vuelos de su avión privado a la isla que tenía en las Islas Vírgenes, donde habrían ocurrido algunos de los abusos.

En el nuevo memorando, la justicia estadounidense advirtió que no divulgará más registros de las pesquisas y que una de sus principales “prioridades” es “combatir la explotación infantil y hacer justicia a las víctimas”. El documento, citado por ABC News, establece que “perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no sirve para ninguno de esos fines”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, apuntó este lunes en una conferencia de prensa que el Ejecutivo está comprometido “con la verdad”. Ella sostuvo: “Esta administración quiere que cualquiera que haya cometido un delito rinda cuentas. Yo diría que este Gobierno ha hecho más por encarcelar a los delincuentes que, sin duda, el anterior”.

Leavitt recordó que Bondi y el FBI se comprometieron a efectuar una revisión minuciosa de todos los archivos relacionados con Epstein y con su fallecimiento: “Al concluir, emitieron un memorando. Había material que no publicaron porque, francamente, era increíblemente gráfico y contenía pornografía infantil, algo inapropiado para el consumo público. Sin embargo, se comprometieron a realizar una investigación exhaustiva. Eso fue lo que hicieron y presentaron los resultados. Eso es transparencia”.

La publicación de nuevos detalles sobre el caso del fallecido financiero, con contactos en las altas esferas políticas y económicas de Estados Unidos y de otros países, coincide con polémicas y denuncias contra personalidades estadounidenses como el propio Trump, acusado por su antiguo aliado Elon Musk de aparecer en los archivos, algo que el mandatario niega categóricamente y que el dueño de Tesla luego retiró.

Sin embargo, Musk volvió a la carga contra la administración tras los reportes sobre el memorando. En una publicación en su red social X, el magnate, que en estos días ha avanzado la creación de un nuevo partido político, compartió una imagen de un “contador oficial de arrestos del pedófilo Jeffrey Epstein” situado en cero y el comentario: “¿Qué hora es? Ah, mira. Otra vez la hora en que nadie cae preso”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com