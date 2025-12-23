“Es falsa”: Departamento de Justicia de EE. UU. responde a la carta de Epstein sobre Trump

Fotografía publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en el nuevo lote de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein. Foto: EFE - DOJ

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos aseguró que la carta que circula en Internet y cuya autoría sería del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, dirigida al ex entrenador de gimnasia olímpica Larry Nassar, es “falsa”.

El documento, el cual hace parte de los archivos del caso Epstein y fue liberado por el propio DOJ, ha causado revuelo, pues se sugiere que el presidente Donald Trump tiene un gusto por las menores de edad.

¿Qué dice la supuesta carta de Epstein y a quién iba dirigida?

La carta, escrita aparentemente por Epstein mientras se encontraba en prisión, estaba dirigida a Nassar, antiguo médico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos condenado por delitos relacionados con abuso sexual en 2017 contra unas 160 mujeres denunciantes. En esta, Epstein le escribe a Nassar lo siguiente:

“Como ya sabrán, he tomado el camino más corto para volver a casa ¡Mucha suerte! Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial”.

La misiva tiene un sello del 13 de agosto de 2019, momento en el que Trump cumplía su tercer año de mandato presidencial. La carta aparece firmada al final con el nombre “J. Epstein” y también aseguraba que “nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba arrebatarle la comida, mientras que nosotras terminábamos arrebatando comida en los comedores del sistema”.

Según los correos examinados por la AP, la carta fue descubierta entre los documentos de la Oficina de Prisiones semanas después de que se reportara el suicidio de Epstein y fue devuelta porque el destinatario ya no se encontraba en la dirección señalada.

¿Qué dicen las autoridades sobre la carta?

En un mensaje en X, el Departamento de Justicia señaló que el FBI solicitó un análisis de la escritura a mano de Epstein y esta parecía no coincidir con la del delincuente.

Andrew McCabe, ex subdirector del FBI, señaló que este caso es un ejemplo de los errores que pueden ocurrir cuando miles de documentos se hacen públicos a la vez y no pueden verificarse.

El Departamento de Justicia, por su parte, apuntó que hay “documentos que contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020, con el objetivo de ser usados como “arma contra el presidente”.

“Sin embargo, en cumplimiento de nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia publica estos documentos con las protecciones legales exigidas para las víctimas de Epstein”, concluyó el DOJ.

The FBI has confirmed this alleged letter from Jeffrey Epstein to Larry Nassar is FAKE. The fake letter was received by the jail, and flagged for the FBI at the time. The FBI made this conclusion based on the following facts:



-The writing does not appear to match Jeffrey… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025

Esta carta hace parte del tercer lote de documentos liberados por el DOJ sobre el caso Epstein, el cual ha sido, a la luz de medios locales, el más sustancial. Según los archivos analizados el martes, Donald Trump voló por lo menos unas ocho veces en la década de 1990 en el avión de Epstein, incluyendo una en la que se encontraba en compañía de una mujer de 20 años no identificada.

Aunque no se ha acusado a Trump de ninguna irregularidad, la liberación de los documentos del caso Epstein sigue alimentando las especulaciones y generando nuevas preguntas sobre la cercanía del presidente con el fallecido delincuente sexual.

