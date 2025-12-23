¿Por qué las grandes ciudades del mundo están cancelando las celebraciones de Año Nuevo?

En Francia, París canceló su tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos, uno de los eventos más concurridos de Europa. Foto: EFE - YOAN VALAT

A pocos días de la llegada de 2026, París, Tokio y Belgrado son algunas de las capitales alrededor del mundo que han decidido cancelar o modificar sus celebraciones de Año Nuevo, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad pública, el control de multitudes y el impacto de hechos violentos recientes. La tendencia, según expertos, refleja un entorno global de mayor alerta.

En Francia, París canceló su tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos, uno de los eventos más concurridos de Europa. La alcaldesa del distrito 8, Jeanne d’Hauteserre, explicó a la AFP que la decisión se tomó por el riesgo que representan “multitudes impredecibles” en zonas que “no están dimensionadas para este tipo de eventos donde la gente está en constante movimiento”.

Aunque el concierto fue suspendido, el espectáculo de fuegos artificiales en el Arco del Triunfo se mantiene, con música pregrabada en lugar de presentaciones en vivo.

En Japón, las autoridades de Tokio cancelaron el tradicional evento de cuenta regresiva en Shibuya, una de las zonas más concurridas de la ciudad. El alcalde del distrito, Ken Hasebe, señaló en un comunicado que la decisión busca prevenir accidentes relacionados con grandes concentraciones de personas y el consumo de alcohol en la vía pública, de acuerdo con Japan Today.

Belgrado, capital de Serbia, también anunció la cancelación de las celebraciones oficiales de Año Nuevo y los festejos de la población ortodoxa. El alcalde Aleksandar Šapić afirmó que no quería “poner a los niños en riesgo” durante conciertos masivos, especialmente tras incidentes de años anteriores en los que se registraron intentos de romper los controles de seguridad, según recogió Newsweek.

Las cancelaciones coinciden con un aumento de la preocupación por amenazas a gran escala. En Estados Unidos, el FBI desmanteló recientemente un presunto plan de atentados con explosivos para la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles, que habría involucrado ataques coordinados en cinco puntos de la ciudad. Cuatro presuntos miembros de pandillas fueron arrestados, según confirmó el FBI.

A pesar de este contexto, ciudades como Nueva York mantienen sus celebraciones. Se espera que cerca de un millón de personas asistan al tradicional descenso de la bola en Times Square. Paul Mauro, exinspector del NYPD y colaborador de Fox News, describió la noche como “el Super Bowl” para la policía, subrayando que la planificación de seguridad se extiende durante meses para prevenir tanto amenazas terroristas como desórdenes civiles.

Según Newsweek, aunque el Año Nuevo suele asociarse con celebraciones multitudinarias, también es una fecha en la que aumentan los índices de criminalidad.

