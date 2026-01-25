“Es una tragedia dolorosa”: Obama condena la muerte de Alex Pretti por un agente de ICE

AME2446. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 28/10/2024.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama habla este lunes durante un acto en Filadelfia (Estados Unidos). Obama, el legendario "Jefe" del rock Bruce Springsteen y el influyente músico John Legend unieron sus voces este lunes en Filadelfia para respaldar a Kamala Harris y advertir sobre los "riesgos" que Donald Trump representa para los valores de la clase trabajadora estadounidense. EFE/ Octavio Guzmán Foto: EFE - Octavio Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Barack Obama se pronunció este domingo sobre el asesinato de Alex Jeffrey Pretti a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado por la mañana, calificándolo de “una tragedia dolorosa”.

El mandatario, en un comunicado conjunto con su esposa, Michelle Obama, afirmó que este episodio debe ser un “llamado de atención para los estadounidenses” y aseguró que los valores americanos están en riesgo.

Le recomendamos: Quién era Alex Pretti, el enfermero de 37 años abatido por un agente de ICE

Obama lamentó el incidente ocurrido durante una protesta en Minneapolis, uniéndose a las voces que cuestionan el uso de la fuerza letal por parte de agentes federales en operaciones migratorias bajo la administración Trump. Su declaración resalta la creciente tensión por redadas y enfrentamientos similares, como el de Renée Nicole Good semanas antes.

“Desde hace semanas, la gente de todo el país ha estado justamente indignada por el espectáculo de reclutas enmascarados de ICE y otros agentes federales que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una gran ciudad estadounidense”, afirmaron.

También puede leer: Segunda muerte de civil a manos de ICE en Mineápolis eleva riesgo de cierre del gobierno

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

El exmandatario señaló que estas tácticas provocaron los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses, Pretti y Renee Good, ambos en Minneapolis. No obstante, criticó que Trump y otros funcionarios de su administración parecieran ansiosos por endurecer la retórica incluso antes de una investigación formal, y pese a que esta parece “directamente contradicha por pruebas en video”.

Le sugerimos: Tormentas invernales en Estados Unidos dejan siete muertos y afectan a millones de personas

Los Obama hicieron un llamado a los estadounidenses a unirse a la ola de protestas pacíficas que han inundado las calles de Minneapolis y otras ciudades del país, y a inspirarse en el poder del pueblo para cuestionar a sus gobiernos y tomar acción.

“Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, dijeron en el comunicado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com