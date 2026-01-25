Quién era Alex Pretti, el enfermero de 37 años abatido por un agente de ICE

Flores, velas y fotos honran a Alex Pretti, enfermero de 37 años abatido por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis el 24 de enero de 2026. Foto: EFE - CRAIG LASSIG

Alex Jeffrey Pretti era un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que trabajaba en el hospital de la Administración de Veteranos (VA) en Minneapolis. Fue abatido el sábado 24 de enero de 2026 por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. durante una protesta contra las operaciones de ICE en esa ciudad, en medio de tensiones por redadas migratorias federales.

Pretti residía en un apartamento situado a pocos minutos en coche del lugar donde perdió la vida durante la protesta en Minneapolis. Según entrevistas con colegas y conocidos, así como registros públicos accesibles, poseía un permiso de porte de armas de fuego válido, requerido por la legislación de Minnesota para llevar un arma legalmente, conforme han confirmado las autoridades federales y estatales involucradas en la investigación, reporta The New York Times.

El gobierno federal de EE. UU., a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y figuras clave de la administración Trump, justificó la muerte de Alex Jeffrey Pretti como un acto de legítima defensa. La secretaria Kristi Noem afirmó que Pretti “reaccionó violentamente” al intentar desarmarlo, lo describió como un “terrorista doméstico” armado que llegó con municiones para interferir en un operativo, y alegó que no tenía identificación.

Sin embargo, los videos de la escena revelan que Pretti no apuntaba con un arma, sino con su teléfono celular, y que los agentes no corrían riesgo inminente de ser heridos por él. A pesar de esto, lo derribaron al suelo e hicieron varios disparos contra él.

Su muerte ocurrió apenas tres semanas después de la de Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 32 años abatida por otro agente de ICE. Good se negó a detener su vehículo durante una revisión migratoria; el agente abrió fuego contra el auto, lo que provocó un choque fatal.

Ambos incidentes han desatado una ola de indignación colectiva en varias ciudades de Estados Unidos. Bajo consignas como “Fuera ICE” o “Abolición de ICE”, miles han protestado contra el uso desmedido de la fuerza por parte de la agencia migratoria, cuya actividad se ha intensificado en los últimos meses, especialmente en Chicago, Minneapolis y Los Ángeles (todas ciudades gobernadas por demócratas).

En el caso de Pretti, es un hombre recordado gratamente por sus vecinos, familiares y amigos quienes aún buscan comprender la muerte de su ser querido en las calles de su ciudad.

Según Associated Press, su padre, Michael Pretti le había pedido no asistir a las protestas y no exponerse en la ciudad, conociendo que la violencia había escalado en los últimos días: “Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que protesta, pero no te involucres, no hagas ninguna tontería, básicamente”.

El enfermero se graduó de la Universidad de Minnesota con una licenciatura en 2011, según confirmó una portavoz a The New York Times. Anteriormente, completó sus estudios secundarios en un instituto de Green Bay, Wisconsin, en 2006, donde fue reconocido en la lista de honores de un medio local. Actualmente, sus padres residen en Colorado, mientras que su expareja vive en California.

Su compañera de trabajo, Aasma Shaukat, relató que Pretti se unió al equipo poco después de graduarse de la universidad y que, aunque en ese momento parecía un joven sin rumbo claro, él “sabía que quería ayudar a la gente de alguna manera”, según el NYT.

En su última conversación, Pretti le contó a su colega que realizaba turnos extras como enfermero para ahorrar y comprar una casa junto con un auto nuevo. “Estaba feliz, y yo lo estaba por él, porque su vida apenas empezaba”, expresó ella. “Esto me resulta tan absurdo y tan injusto”.

