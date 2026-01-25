Tormentas invernales en Estados Unidos dejan siete muertos y afectan a millones de personas

AME8232. MANHATTAN (ESTADOS UNIDOS), 25/01/2026.- Personas caminan durante una nevada este domingo, en Manhattan (Estados Unidos). La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 700.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico. EFE/ Ángel Colmenares Foto: EFE - Ángel Colmenares

El invierno en Estados Unidos se ha intensificado en los últimos días y ha dejado al menos siete muertos por fuertes vientos y tormentas de nieve que avanzan desde el Golfo hacia el noroeste del país. Millones de personas permanecen sin electricidad y más de 10.000 vuelos han sido cancelados.

El Departamento de Salud de Luisiana confirmó dos muertes vinculadas a una tormenta invernal en la parroquia de Caddo: dos hombres, de edades no reveladas, fallecieron por hipotermia, según el forense local.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reportó que al menos cinco neoyorquinos murieron el sábado, hallados en la calle justo antes de que iniciara la nevada.

La tormenta es considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

En total, 20 estados, así como la capital estadounidense, Washington, han declarado el estado de emergencia.

“Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el NWS.

El sitio de monitoreo PowerOutage.us mostraba a más de 900.000 clientes sin electricidad el domingo por la mañana, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado.

Más 250.000 clientes residenciales y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraban cada uno alrededor de 100.000 cortes de energía.

Decenas de miles de hogares también estaban afectados en Kentucky (centro-este) y Georgia (sureste).

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

“Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Vuelos cancelados y supermercados vacíos

Los residentes de Washington despertaron con una capa de varios centímetros de nieve en aceras y carreteras, y se prevé una transición a aguanieve durante el día.

El presidente Donald Trump, quien afrontaba la tormenta en la Casa Blanca, dijo el sábado en su plataforma Truth Social: “Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”.

Las oficinas federales estarán cerradas de forma preventiva el lunes.

Los aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados.

Más de 15.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware.

El NWS advirtió que el hielo podría causar “cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.

Numerosos supermercados tenían los estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos.

La tormenta, calificada de “inusualmente extensa y de larga duración” por el NWS, es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Trump, un escéptico del cambio climático, aprovechó la tormenta para hacer un comentario en este sentido: “Por favor: ¿QUÉ LE PASÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, escribió en su red Truth Social.

Los científicos señalan que las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia el resto de Norteamérica, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita la franja de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esta zona polar.

Las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, con mínimas de sensación térmica pronosticadas incluso por debajo de -45ºC en algunos lugares.

