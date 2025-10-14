Esposa de rehén colombo-israelí dice que Petro ayudó a salvarle la vida de Hamás

Imagen de Elkana Bohbot tras ser liberado por Hamás. Estuvo secuestrado dos años y seis meses. Foto: AFP - AHMAD GHARABLI

Rebeca González aseguró que los captores de su esposo, el colombo-israelí Elkana Bohbot, lo trataron con más cuidado al conocer la postura del presidente colombiano a favor de Palestina. El decreto que le otorgó la nacionalidad también habría influido.

“Recibió cierta protección por parte [de sus captores], ya que el presidente colombiano, Gustavo Petro, mostró mucho su apoyo por el pueblo de Palestina”, afirmó en una entrevista con Blu Radio este martes.

Bohbot fue capturado el 7 de octubre de 2023, el mismo día en que Hamás detonó el ataque contra Israel. Recientemente, fue liberado tras un acuerdo de paz gestado por Estados Unidos y mediadores como Catar y Egipto.

Según relató González, el grupo islamista reconoció la conexión de Bohbot con Colombia durante su cautiverio y, en varias ocasiones, expresó opiniones sobre la posición del Gobierno colombiano frente a la guerra en Gaza.

“Su esposa es de un buen país”, le decían miembros del grupo a Bohbot. “Escuchó mucho del presidente Petro. Le hablaban de él y de su posición frente al conflicto”, agregó la mujer en la entrevista.

Un punto de inflexión en el trato hacia Bohbot fue la firma en 2024 de un decreto, por parte de Gustavo Petro, que le otorgó la nacionalidad colombiana, reconociendo la relación familiar con González.

El presidente colombiano también fue uno de los pocos mandatarios que calificó de genocidio las acciones de Hamás. En plena intensidad del conflicto, mantuvo una postura crítica frente a Israel y, en 2024, rompió relaciones diplomáticas con el Estado hebreo.

Por estas acciones, González dio a entender que probablemente su esposo está vivo.

“Cada paso, por pequeño que hubiera sido, ayudó. El solo hecho de que supieran que mi esposo tenía protección de algún modo, que su esposa era colombiana, lo mantuvo con vida”, aseguró.

Viaje a Colombia y la recuperación después del trauma

Tras dos años y medio de cautiverio, Bohbot se reencontró no solo con su esposa, sino también con su hijo de cinco años, según informó Blu Radio.

El hombre perdió 16 kilos desde el secuestro. Las secuelas del secuestro son profundas. “Viene con muchas heridas emocionales, con la costumbre de no decidir nada. Estuvo dos años sin poder escoger ni siquiera qué ropa ponerse”, relató González. Por ello, Bohbot permanece bajo observación médica en Tel Aviv (Israel).

González añadió que su esposo “desea el apoyo de las personas que realmente quieran ayudarnos por todo lo que pasamos”. Por eso planea mudarse a Colombia. “Me dijo que quiere que vayamos a Colombia, que tengamos una propiedad allá”, enfatizó.

Finalmente, destacó la disposición del gobierno colombiano y aseguró que “espera poder recibir la llamada de la embajada o de la Cancillería para coordinar su visita a Colombia”. “En el momento que mi esposo se sienta preparado, viajaremos”, agregó.

