“Estaban celebrando la Eurocopa”: Diosdado Cabello sobre las protestas en Cuba

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se resiste a creer que en Cuba hubo protestas el fin de semana.

“Esta gente estaba celebrando la Eurocopa”, dijo Cabello.

El número dos del chavismo asegura que las imágenes que circularon en redes sociales “no corresponden con la realidad” y que, supuestamente, se hicieron pasar fotos de las celebraciones en Buenos Aires por el triunfo de Argentina en la Copa América como si fueran protestas en Cuba.

Cabello, además, criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba, el cual para él es el responsable de la situación en la isla.

“No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 tuits van a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuesta solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro respeto al pueblo cubano y a su Gobierno por la inmensa lucha que están dando”, agregó el líder oficialista.

Pero la realidad en Cuba es innegable, al igual que las protestas. El jueves se registró un nuevo récord de muertes por COVID-19 en la isla, según el propio Ministerio de Salud Pública de Cuba, y los casos continúan subiendo también. En la misma jornada se notificaron 6.479 positivos, para un total de 263.086 contagios.

En los hospitales están ingresadas 66.517 personas por COVID-19, y la isla no cuenta con los suministros médicos para atender la crisis. La emergencia sanitaria, que se agravó por la decisión del Gobierno de mantener el turismo abierto en zonas como Varadero, es solo uno de los factores que detonaron las protestas.

Hay por lo menos tres causas, según el profesor Miguel Ángel Baquero, que llevaron al estallido en las calles.

La primera es la situación sanitaria, por supuesto. Cuba no solo no cuenta con insumos básicos en términos médicos para atender a su población, sino que ve una explosión de los contagios, paradójicamente en un contexto en el que salen los resultados de sus vacunas que, sin embargo, no se pueden considerar porque no han culminado su tercera fase de investigación. Luego está la economía y luego la actividad represiva del Gobierno cubano.

¿Culpa del embargo?

“¿Cómo explicar que circulen medicamentos en Venezuela producidos en Cuba y que esos mismos no aparezcan en ese país? ¿Cómo explicar que durante la pandemia continuara la construcción de hoteles, que están en manos de una empresa creada por los militares, para mantener el control sobre el turismo? ¿Y cómo explicar que los hoteles tengan un total abastecimiento de muchos productos cuando los ciudadanos de a pie tienen que hacer largas colas para adquirir estos productos en una moneda que ni siquiera ganan? Estas son decisiones que nada tienen que ver con el embargo. El mismo Miguel Díaz-Canel usa entonces las sanciones como excusa para justificar la represión”, señala el profesor Sergio Ángel Baquero, del Programa Cuba, un centro de pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda.

