Estado de la Unión 2026 en vivo: Trump habla ante un Congreso dividido y bajo presión

Este martes 24 de febrero, a las 9:00 p.m. (hora de Bogotá), Donald Trump subirá al estrado del Capitolio para pronunciar el primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato. No es un evento cualquiera.

El discurso ocurre en un momento de profunda polarización, con la aprobación presidencial bajo mínimos históricos entre votantes independientes y una economía que, aunque añade empleos, muestra signos de agotamiento con un crecimiento del PIB estancado en el 1.4 %.

El escenario visual será el de un poder consolidado, pero asediado. Detrás del mandatario se sentarán el vicepresidente J. D. Vance y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, un aliado incondicional que garantiza que no se repitan gestos de protesta como el de Nancy Pelosi en 2020.

Sin embargo, fuera de la foto oficial, el país enfrenta crisis abiertas. Desde la “Operación Metro Surge” en Minneapolis, que ha dejado civiles muertos en redadas migratorias, hasta la reciente anulación de su política de aranceles por parte de la Corte Suprema.

¿Qué esperar del discurso?

Trump utilizará este estrado, en un ritual que inició George Washington en 1790, para intentar retomar la narrativa de su administración. Se espera que aborde temas críticos como la seguridad fronteriza, su nueva “Junta de Paz” para conflictos internacionales y la controvertida gestión del Departamento de Justicia bajo Pam Bondi.

En un año de elecciones de medio término, este discurso más que un informe de gestión será el arranque de una campaña por la supervivencia política de su movimiento MAGA.

En un movimiento sin precedentes en un Estado de la Unión, se espera que Trump rinda homenaje a E. Royce Williams, un veterano de 100 años de la Guerra de Corea. Williams, quien mantuvo en secreto durante décadas una misión donde derribó cuatro aviones soviéticos para evitar una escalada en la Guerra Fría, recibirá la Medalla de Honor.

Este acto de patriotismo busca unificar a la audiencia en un momento donde la política exterior de EE. UU. se ve tensada por amenazas de ataques a Irán y roces con aliados de la OTAN.

La galería del Congreso será esta noche un campo de batalla simbólico. Mientras la primera dama, Melania Trump, ha invitado a figuras que representan su iniciativa Be Best, como Everest Nevraumont, una niña de 10 años experta en Inteligencia Artificial, y Sierra Burns, joven del programa de acogida, la oposición demócrata ha preparado un contraataque visual contundente.

Varios legisladores demócratas han coordinado la asistencia de sobrevivientes de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. El congresista James Walkinshaw acompañará a Jess Michaels, víctima de Epstein en 1991, mientras que Jamie Raskin recibirá a la familia de la fallecida Virginia Giuffre. La presencia de estas mujeres busca denunciar el encubrimiento sistémico y la lentitud del Departamento de Justicia en liberar archivos desclasificados que vinculan a figuras de alto poder con el financiero.

El presidente llega al podio con un dato preocupante: según las últimas encuestas de NPR/PBS News/Marist, el 55 % de los adultos estadounidenses cree que Trump está cambiando el país para peor. La fe en el sistema de “pesos y contrapesos” ha caído del 43 % al 32 % en apenas un año, reflejando el temor de la ciudadanía ante la erosión de la independencia judicial.

A pesar de que Trump presume de haber reducido la criminalidad a mínimos de 125 años, los datos del Consejo de Criminalidad Juvenil sugieren que la tendencia a la baja comenzó antes de su regreso al poder.

Además, su política estrella de aranceles globales se encuentra en un limbo legal tras el fallo de la Corte Suprema, lo que ha generado incertidumbre en los mercados financieros.

