Estados Unidos investiga penalmente a Petro por posibles nexos con el narcotráfico

Gustavo Petro ha negado sistemáticamente tener vínculos con el narcotráfico. Si bien su hijo Nicolás Petro admitió que la campaña presidencial sí recibió dinero de forma ilegal, el cual provino de un exnarco, además de que hubo cantidades no declaradas, el mandatario colombiano ha negado cualquier delito y ha dicho que detrás hay motivaciones políticas. Foto: EFE - LENIN NOLLY

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos, de acuerdo con tres personas citadas por el medio The New York Times y que tienen conocimiento del caso.

Esto, que no había sido reportado antes, ha sido llevado a cabo por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn. El proceso ha contado con la participación de fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, así como con agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

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La indagación ha tenido que ver, entre otras cosas, con las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y con si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes, de acuerdo con lo dicho por las personas al medio estadounidense, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

Esto ocurre en un momento delicado, no solo por el ataque de Washington en Venezuela, que resultó en el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, cuya próxima audiencia por narcotráfico está prevista para la próxima semana, sino porque Colombia está en medio de un proceso electoral para elegir a un nuevo presidente.

Entonces, no sería raro que Donald Trump pueda usar esto para tratar de interferir en el resultado de los comicios de mayo. De hecho, poco después de que el Ejército estadounidense llevara a cabo la ofensiva en Caracas en enero, los periodistas le preguntaron a Trump si ese cuerpo militar podría tomar medidas contra Colombia. Él respondió: “Me parece bien”.

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Petro ha negado sistemáticamente tener vínculos con el narcotráfico. Si bien su hijo Nicolás Petro admitió que la campaña presidencial de 2022 sí recibió dinero de forma ilegal, el cual provino de un exnarco, además de que hubo cantidades no declaradas, el mandatario colombiano ha negado cualquier delito y ha dicho que detrás hay motivaciones políticas.

La relación entre Colombia y Estados Unidos ha alcanzado niveles de tensión preocupantes, sobre todo en el último año, que corresponde al tiempo de gobierno de Donald Trump en el país norteamericano. Una primera fisura se vio cuando Petro se resistió a recibir el vuelo de deportados colombianos tras denunciar que ellos estaban siendo tratados como criminales, a lo cual su homólogo estadounidense respondió con amenazas arancelarias.

En septiembre, Estados Unidos revocó el visado de Petro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de que hiciera un llamado a los soldados estadounidenses para que desobedecieran a Trump en una manifestación propalestina en Nueva York.

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La enemistad se intensificó cuando el Ejército estadounidense bombardeó barcos que, según afirmaba, traficaban con drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, lo que llevó al líder colombiano a acusar al Gobierno estadounidense de cometer un “asesinato” en octubre.

De hecho, varias voces han dicho que la ofensiva en esas aguas podría corresponder a ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, Washington ha perpetrado 45 ataques que han dejado 157 víctimas mortales. Un funcionario dijo esta semana que eso es “solo el comienzo” y dio a entender que no se descarta el envío de tropas terrestres para enfrentar a los carteles de la droga en América Latina.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Petro y a los miembros de su familia, congelando cualquier activo que pudieran tener en Estados Unidos e impidiendo severamente sus viajes al extranjero. Así las cosas, él se convirtió en el primer presidente colombiano en ser incluido en la llamada lista Clinton.

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