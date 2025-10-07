EE. UU. le pidió a sus ciudadanos evitar las protestas en Colombia: “Pueden ser violentas”

Fotografía de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó un comunicado en la red social X en el que insta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la capital colombiana a “evitar” las protestas masivas que se desarrollarán este 7 de octubre, día en el que se cumplen dos años desde el asedio israelí en Gaza, que ha dejado más de 67.000 muertos en el enclave palestino y que ha sido calificado como genocidio.

En su mensaje, la misión diplomática advirtió que “las protestas podrían durar hasta la noche y tienen el potencial de tornarse violentas”. Por esta razón, les recomendó a los ciudadanos estadounidenses “evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la Embajada”, así como mantenerse atentos a las noticias locales para seguir de cerca las actualizaciones.

El presidente Gustavo Petro aseguró que “Colombia protegerá la Embajada estadounidense, pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano”. En su mensaje agregó: “Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de Estados Unidos, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra Constitución. Paz en el Caribe y paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la Embajada de Estados Unidos”.

Además, Petro enfatizó en que Colombia “no apoya el crimen contra la humanidad en Palestina”. Las manifestaciones de este martes fueron convocadas por organizaciones como el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). En la capital, las actividades incluyen marchas, caravanas y un plantón frente a la Embajada de Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com