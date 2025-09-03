EE. UU. no descarta más ataques como el que hizo cerca de Venezuela y defiende su plan

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, rechazó la postura del Gobierno venezolano acerca de que el video que muestra el ataque, borroso y de baja resolución, fue hecho con inteligencia artificial. “Puedo asegurarles que definitivamente” no es así: “Lo vi en vivo”. Foto: EFE - AL DRAGO / POOL

Frente a las muchas dudas que dejó el ataque que perpetraron fuerzas estadounidenses contra una embarcación cargada de droga que salió de un puerto venezolano, según el reporte oficial, funcionarios del gobierno de Donald Trump defendieron la ofensiva y no descartaron llevar a cabo una similar.

Así lo dio a conocer el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien este miércoles advirtió que las operaciones militares contra los carteles continuarán, preparando el escenario para una campaña militar sostenida en América Latina.

“Tenemos recursos en el aire, recursos en el agua, recursos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá con solo este ataque”, aseguró el funcionario ante Fox News: “Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte”.

Hegseth aprovechó para rechazar la postura del Gobierno venezolano acerca de que el video que muestra el ataque, borroso y de baja resolución, fue hecho con inteligencia artificial. “Puedo asegurarles que definitivamente” no es así: “Lo vi en vivo”. Mencionó, a la par, que “sabíamos exactamente quién estaba en ese barco. Sabíamos exactamente qué hacían y a quién representaban”.

Sobre ello, la agencia Reuters realizó una verificación preliminar con herramientas de detección de manipulación visual y no encontró indicios claros de alteración en los elementos del video. Sin embargo, mencionó que el análisis continúa.

La primera acción militar de Estados Unidos llevada a cabo desde el despliegue en el Caribe de buques y marines mató a 11 personas, quienes, según el Pentágono, eran miembros del Tren de Aragua, una banda delincuencial venezolana. Sin embargo, la institución no ha revelado detalles sobre la tripulación ni por qué decidió matar a los que iban a bordo. De hecho, ese es uno de los reclamos que se han hecho en las últimas horas: por qué no se interceptó el barco en lugar de atacarlo.

