Inteligencia artificial y más preguntas tras el ataque de EE. UU. a un barco cerca de Venezuela

Más allá de que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su secretario de Estado, Marco Rubio, confirmaron que se llevó a cabo un “ataque letal” contra una embarcación en el Caribe, que, según ellos, salió de un puerto venezolano cargado de drogas, no hay mucha claridad sobre lo que sucedió.

La fuente de dudas es el video con poca definición que compartió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social, replicado por la cuenta en X de la Casa Blanca, en el cual se muestra una embarcación que zigzaguea en el océano antes de explotar en una bola de fuego.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Mientras se compartieron las imágenes con el mensaje “once terroristas eliminados”, el ministro de Comunicaciones venezolano, Freddy Ñáñez, cuestionó su veracidad y dijo que podría tratarse de un montaje creado con inteligencia artificial.

Sobre ello, la agencia Reuters realizó una verificación preliminar con herramientas de detección de manipulación visual y no encontró indicios claros de alteración en los elementos del video. Sin embargo, mencionó que el análisis continúa, pues la resolución es baja y no hay metadatos completos.

Expertos en el área forense digital consultados por la BBC coincidieron en ello. “No hay evidencia de deepfake evidente, pero la opacidad del Pentágono sobre la fuente original alimenta las sospechas”, comentó un analista anónimo de la Universidad de Georgetown.

El problema es que el Departamento de Defensa estadounidense no ha revelado detalles concretos: ¿qué tipo de aeronave o misil se usó? ¿Cuántos kilos de drogas se recuperaron? ¿Cómo se confirmó que los once fallecidos eran miembros del Tren de Aragua? Además, algunos se han preguntado por qué no se interceptó el barco en lugar de atacarlo.

Geoff Ramsey, del Atlantic Council, señaló ante The Guardian que eso fue “una demostración de fuerza, sin transparencia, que genera dudas sobre si el objetivo era realmente el narco o si se usó como pretexto para intimidar a Venezuela”.

“Si es una operación antinarcóticos, no se parece a ninguna otra que haya visto”, le comentó a BBC Mundo Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, quien, además, fue subsecretaria de Defensa estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Y es que las operaciones antidrogas en el mar suelen buscar la interceptación de barcos sospechosos, ser dirigidas por oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos (con información de inteligencia) y realizarse junto con otros países mediante acuerdos bilaterales. Por otro lado, la mayoría de la cocaína que se trafica por vía marítima desde Suramérica hacia el norte viaja por el océano Pacífico, no por el Caribe, según un informe de 2023 de las Naciones Unidas.

En medio de estos cuestionamientos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles que las operaciones militares contra los carteles continuarán, preparando el escenario para una campaña militar sostenida en América Latina.

“Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque”, aseguró el funcionario en Fox News: “Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado enfrentará el mismo destino”.

“Vienen por el petróleo venezolano”: Maduro sobre Estados Unidos

El líder chavista argumentó que el despliegue militar de Washington responde a la intención que tiene el país norteamericano de “apoderarse” del crudo de Venezuela. Él insistió en que en la Casa Blanca “se inventan un cuento, un relato”, sobre la presencia del narcotráfico para intentar quedarse con los recursos naturales venezolanos. En su declaración, añadió: “Ellos vienen por el petróleo, lo quieren gratis. Vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro, menos a los gringos. Les pertenece a ustedes. Es del pueblo de Venezuela”.

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular respaldó el ataque de Estados Unidos. Eso, según el grupo, demostró que el chavismo “es una amenaza para la región y el mundo”. En redes sociales, a través de las cuales replicó el video publicado por Trump, aseguró: “Habrá justicia, habrá libertad”.

El presidente Donald Trump ha confirmado un ataque contra el Tren de Aragua, brazo criminal del régimen de Maduro.



Respaldamos esta acción que demuestra lo que hemos denunciado: el narcoestado venezolano es una amenaza para la región y el mundo.



Habrá justicia. Habrá libertad. pic.twitter.com/q5dHiUnZ95 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 2, 2025

