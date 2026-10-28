Estados Unidos recibe el primer cargamento de crudo venezolano de NABEP

El primer cargamento de petróleo venezolano enviado a Estados Unidos bajo el acuerdo entre Washington y la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP) llegó el martes 27 de octubre al puerto de Corpus Christi, en Texas. La operación comprende un millón de barriles de crudo transportados en dos buques petroleros y representa el primer envío materializado bajo el pacto anunciado en agosto por la Administración de Donald Trump y las autoridades venezolanas.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitaron Texas para presenciar la llegada de uno de los buques y destacar el alcance del acuerdo. Durante un acto en el puerto, Trump calificó la operación como una de las mayores victorias petroleras de la historia y aseguró que el crudo se había suministrado sin costo para los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, el envío hace parte de un acuerdo comercial que contempla condiciones preferenciales para Washington.

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Según la información divulgada por la compañía, el pacto concede al Gobierno estadounidense el derecho a adquirir, a precio de costo y sin margen de beneficio, el 20 % de la producción de NABEP. También contempla una participación del 35 % en el capital de la empresa matriz. El crudo recibido en Texas será comercializado por el Gobierno estadounidense a refinerías operadas por Exxon Mobil y Citgo Petroleum, esta última de propiedad venezolana.

El acuerdo fue anunciado a finales de agosto y establece un marco de expansión de las operaciones petroleras de NABEP en Venezuela. La compañía obtuvo derechos para desarrollar 17 campos petroleros que, según sus estimaciones, albergan alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas. El proyecto contempla inversiones cercanas a los USD 100.000 millones para ampliar la producción y la infraestructura energética del país.

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La empresa, encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, aseguró que incrementó su producción de aproximadamente 18.000 barriles diarios a más de 200.000 en los últimos dos años, con inversiones propias cercanas a los USD 1.000 millones. Al 19 de octubre, su producción alcanzaba los 223.509 barriles diarios, de acuerdo con las cifras divulgadas por la compañía. Su objetivo es superar el millón de barriles diarios en el corto plazo.

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Betancourt destacó la rapidez del transporte del crudo venezolano hasta Texas. Según explicó, el cargamento llegó en poco más de una semana, un plazo inferior al que puede requerir el petróleo procedente de Oriente Medio. La operación busca demostrar la capacidad logística de la compañía y su potencial para ampliar los suministros hacia el mercado estadounidense.

La llegada del petróleo se produce en una nueva etapa de las relaciones entre Washington y Caracas, después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y la posterior consolidación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. El acuerdo petrolero constituye uno de los principales ejes de la cooperación económica entre ambas administraciones y abre interrogantes sobre la distribución de los beneficios de la explotación de los recursos venezolanos.

Durante un acto en Texas para celebrar la llegada del cargamento, Trump sugirió que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. "Hagámoslo el estado 51 y, en lugar de un presidente, elegiremos a un gobernador", dijo ante sus simpatizantes, al destacar el acceso estadounidense al petróleo venezolano

Aunque Trump ha presentado el envío como una ventaja para los consumidores estadounidenses y una oportunidad para reducir los precios de la energía, el impacto sobre el costo de la gasolina todavía es incierto. El acuerdo sí amplía el acceso de Estados Unidos al petróleo venezolano en condiciones preferenciales y le otorga participación en una compañía con derechos sobre importantes reservas de crudo.

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