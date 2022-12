Trump está metido en varios líos, ¿qué sigue para él política y legalmente?

Un comité del Congreso sostuvo que hay evidencia para continuar con un enjuiciamiento contra expresidente Donald Trump por cuatro cargos. Foto: EFE - Al Drago / POOL

El Comité del Congreso de Estados Unidos que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero, sostuvo este lunes que hay evidencia para continuar con un enjuiciamiento contra el expresidente Donald Trump por cuatro cargos: obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a EE. UU., conspiración para hacer una declaración falsa, e incitar o asistir una insurrección.

Si Trump fuera condenado por esos delitos, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, cientos de miles de dólares en multas, y no podría postularse a un cargo político. Pero la decisión de condenarlo o no, no recae sobre el comité; la decisión de presentar cargos en última instancia está en las manos del fiscal general, Merrick Garland. En otras palabras, “el voto del comité es en gran parte simbólico”, comentó Anthony Zurcher, de la BBC.

Le puede interesar: ¿Se acusará a Trump por un delito? El Comité del 6 de enero entregará su informe

Pero eso no quita que esta sea la primera vez que el Congreso remite a un expresidente al Departamento de Justicia para un enjuiciamiento penal. Además, a esas recomendaciones se suma una decisión que debe tomar el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, que este martes se reúne para discutir si publicar o no los informes que detallan los seis años de declaraciones de impuestos de Trump, unos documentos que lograron obtener tras varias batallas legales.

Tampoco hay que olvidar que los fiscales también están investigando al expresidente por sus esfuerzos a la hora de frustrar los resultados de las elecciones, así como por su mal manejo de los registros de seguridad nacional: el Departamento de Justicia y Donald Trump llevan casi dos años en medio de una disputa por la devolución de unos documentos confidenciales, una trama que desembocó en el allanamiento de Mar-a-Lago, su casa en la Florida; el FBI incautó alrededor de 13.000 documentos.

“Trump ha pasado décadas evitando la transparencia y evadiendo la rendición de cuentas”, dijo el escritor Tim O’Brien, al New York Times. “Ahora ambos se precipitan hacia él en forma de posibles declaraciones de impuestos y referencias penales. Por mucho que quiera restarle importancia a todo eso, es trascendental”.

Por su parte, Timothy L. O’Brien, de Bloomberg, sostuvo que Trump sí ha logrado salir de arenas movedizas en el pasado, “pero tampoco ha tenido nunca una pila tan desalentadora de amenazas legales existenciales a la vuelta de la esquina”, comentó.

Empecemos por las implicaciones políticas

Como lo mencionó Maggie Haberman, del Times, cualquier divulgación pública de la información fiscal del expresidente llegaría cuando Trump busca otra candidatura a la Casa Blanca. Todo esto, además, en un momento en el que su liderazgo político entre los republicanos está bastante cuestionado. “Su desvanecimiento es en parte una función de sus propios pasos en falso y errores de cálculo en los últimos meses”, escribió Haberman.

Una encuesta publicada el 14 de diciembre arrojó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aventajaba ampliamente al expresidente Trump en intención de voto para la nominación republicana. La encuesta del diario USA Today y la Universidad de Suffolk confirmó que la popularidad de Trump entre votantes y simpatizantes del Partido Republicano está en declive.

Le puede interesar: Donald Trump y sus terribles, espantosas, nada buenas y muy malas tres semanas

Y ni hablar de las elecciones intermedias: “la gran ola roja”, de la que tanto hablaron los republicanos en campaña, no se materializó en absoluto en los comicios de noviembre. “No creo que nada pueda salvar a Donald Trump”, dijo el exrepresentante Carlos Curbelo, republicano de Florida, al Times. “Está decididamente en el camino de la irrelevancia”, agregó. Mientras que Anthony Zurcher comenta que es posible que Trump requiera algunas hazañas importantes de fuerza política para recuperar su posición.

Con todo y eso, los demócratas tampoco pueden confiarse. “Para algunos, la charla sobre la fortuna actual de Trump es como una película que han visto antes, una en la que la figura principal se da por muerta solo para resucitar”, agregó Haberman.

¿Y qué pasa legalmente?

Trump es objeto de al menos cuatro investigaciones sobre irregularidades relacionadas con el manejo de los documentos de la Casa Blanca. Sin decir que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está investigando al expresidente para determinar si él y sus aliados intentaron interferir en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

Le puede interesar: EE. UU.: en vilo levantamiento de Título 42, que permite expulsión migratoria exprés

Además, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump, a su familia y a su organización, porque, de acuerdo con la fiscal, habría un patrón de irregularidades financieras. Sin embargo, todavía queda un camino largo por recorrer: a menos que se llegue a un acuerdo, como lo explicaron Laura Italiano y Jacob Shamsian, de Insider, vendría una seria de presentaciones legales, decisiones y apelaciones que podrían tardar años.

Tampoco hay que olvidar que la escritora Jean Carroll está demandando a Trump por difamación, agresión y angustia emocional, pues alega que el expresidente la difamó luego de que ella lo acusó de haberla violado.

➡️ Un dato clave: “Hace cuatro años, varios candidatos ganaron escaños en el Congreso mientras enfrentaban cargos criminales (...) Y el fiscal general de Texas y leal a Trump, Ken Paxton, ha sido reelegido dos veces mientras estaba bajo acusación penal por fraude de valores”, escribió el corresponsal Chris McGreal, de The Guardian.

Sin embargo, agregó que por la forma en que se desarrollan las investigaciones penales contra Trump, “enfrenta la posibilidad de múltiples juicios mucho antes de que las elecciones presidenciales de 2024 alcancen su momento clave”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.