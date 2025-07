EE. UU. ya no tiene el pasaporte más fuerte: sigue bajando entre los más poderosos

El docuemento estadounidense comparte el décimo lugar con Islandia y Lituania en el Índice de Pasaportes Henley. Foto: GettyImages

El pasaporte estadounidense sigue bajando en la lista de los más poderosos del mundo. Así lo dio a conocer el Índice de Pasaportes Henley, publicado esta semana, el cual mostró que este documento estadounidense cayó a su posición más baja registrada hasta el momento. De hecho, los de los países asiáticos y europeos dominaron el ranking.

Si Estados Unidos ocupó el año pasado el séptimo puesto en el listado, que se basa en el número de destinos que un viajero puede visitar sin necesidad de tener una visa, esta semana cayó a la décima posición, siguiendo con su tendencia a la baja. De hecho, la última vez que el pasaporte estadounidense encabezó el registro fue hace más de diez años, en 2014.

Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, organización que respalda la clasificación, aseguró en una nota de prensa que esto muestra un “panorama cada vez más competitivo en la movilidad global” y que “la consolidación que estamos viendo en los puestos más altos subraya que el acceso se gana —y debe mantenerse— a través de una diplomacia activa y estratégica”.

De hecho, el índice de este año se dio a conocer en medio de una reconfiguración de Estados Unidos en su rol internaiconal y en su postura frente a la migración, tanto regular como irregular. En los seis meses de su segundo gobierno, el presidente Donald Trump ha redoblado las medidas de verificación de visas y las deportaciones, ejerciendo más presión sobre los extranjeros.

Entre las últimas disposiciones del republicano está la revisión de las redes sociales a los solicitantes de la visa estadounidense y el cobro de una nueva tarifa para la expedición de dicho documento para aquellos que buscan la entrada al país por razones de turismo y negocios, estudio (F/M), intercambio cultural (J) o trabajo temporal (H‑1B, L, O, P, R). Aquellos que están exentos de esta medida, conocida como Visa Integrity Fee, son los diplomáticos y los ciudadanos de Estados que hacen parte del Programa de Exención de Visas.

¿Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo?

El documento de Singapur se posicionó en el primer lugar del listado, pues ofrece el acceso a 193 destinos sin visa. Le siguen Japón y Corea del Sur, ambos con la posibilidad de visitar 190. La lista mostró que el tercer lugar lo comparten Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia y España, todos ellos con el ingreso permitido a 189 destinos.

Por su parte, India y China ascendieron en el índice. El primero de ellos subió ocho puestos hasta alcanzar el 77, mientras que Henley & Partners hizo referencia al ascenso continuo de China del puesto 94 al 60 desde 2015. El cambio de Pekín “ha sido ayudado por su importante movimiento hacia una mayor apertura”, dijo la firma, que señaló que el país “ha otorgado acceso sin visa a más de una docena de nuevos pasaportes desde enero”.

