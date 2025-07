South Park desata la ira de Trump y la Casa Blanca: así va la pelea

La temporada 27 de South Park estrenó el 23 de julio con un capítulo de sátira hacia el presidente Donald Trump. Foto: Agencia AFP - Cortesía - El Espectador

El famoso programa de caricaturas para adultos South Park estrenó su temporada 27 este miércoles 23 de julio en la noche, causando revuelo por su fuerte carga satírica dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El episodio generó una inmediata reacción de rechazo por parte de la Casa Blanca.

En este capítulo se retrata a Trump como un niño malcriado que no responde por las quejas de sus propios seguidores. También muestran una Casa Blanca llena de mujeres en bikini y decoraciones de fiesta y se ve al presidente en la cama con Satanás, incitándolo a tener relaciones sexuales con él.

Además, el capítulo menciona la relación de Trump con los archivos de Jeffrey Epstein, a lo que su personaje responde: “¿Aún siguen hablando de esto? ¡Cálmense!”. También se hace explícita la tensión que tienen los creadores con el grupo Paramount y la crítica hacia las excesivas demandas realizadas por Trump a lo largo de su mandato. Ante el escandaloso episodio, la Casa Blanca se manifestó llamándolo “un show de cuarta categoría”.

“La hipocresía de la izquierda realmente no tiene límites: durante años han atacado a South Park por lo que calificaban como contenido ‘ofensivo’, pero de repente están alabando el programa”, aseguró en la mañana de este jueves el vocero de la sede del poder Ejecutivo estadounidense, Taylor Rodgers, en la revista Rolling Stone.

“Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenido auténtico ni original, por eso su popularidad sigue cayendo a niveles históricos. Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país y ningún programa de cuarta categoría puede frenar la buena racha del presidente Trump”, añadió Rodgers.

Recientemente, los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, finalizaron su acuerdo de cinco años con el grupo de Paramount por US$1,5 millones. Con este acuerdo se estrenarán 50 nuevos episodios del programa en el canal Comedy Central y posteriormente se podrán ver por la aplicación de Paramount +, así como todas sus temporadas anteriores.

La fecha prevista para el estreno del primer capítulo era para el 9 de julio; sin embargo, esta se prolongó hasta el 23 por la discusión sobre la posible fusión de Paramount con Skydance. Parker y Stone se mostraron en contra de esta decisión, argumentando que la unión estaba “arruinando South Park”.

“Es difícil pensar en algo más desafiante en los medios y el entretenimiento recientemente que Trey Parker y Matt Stone arrasando con todo contra Paramount en el estreno de temporada de South Park, justo después de haber cerrado un acuerdo de US$1.500 millones con esa misma compañía”, aseguró Dynal Byers, corresponsal senior de la organización mediática Puck en X.

Esta indignación se ve reflejada en el nuevo capítulo del programa, en el cual se muestran reporteros del programa “60 minutes” de CBS asustados y diciendo solo cosas positivas del presidente, mientras tiemblan de miedo.

Esto hace referencia a la demanda de Donald Trump contra Paramount, CBS y 60 Minutes por una entrevista que le realizaron a la excandidata Kamala Harris, en la que, según él, se le favoreció de sobremanera y fue realizada con el fin de manipular al público.

La demanda resultó en un acuerdo entre ambas partes, el cual establece que Paramount, CBS y 60 Minutes deben pagarle al presidente un total de US$36 millones.

“La demanda alegaba que este juicio editorial ordinario equivalía a una práctica comercial ilegal o engañosa”, dijo Heidi Kitrosser, profesora en la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, para Times Magazine. “Esto es indignante. Esencialmente, significaría que cada medio de comunicación estaría bajo la amenaza de una demanda cada vez que a Donald Trump no le guste cómo lo hace ver una cobertura”, agregó.

Adicionalmente, se cancelaron programas como el Late Night Show con Stephen Colbert, lo cual generó varias reacciones negativas, porque aunque CBS aseguró que esta decisión fue tomada por recortes de presupuesto, hay quienes afirman que es por las constantes críticas del presentador hacia Trump.

Así lo hacen entender al final del capítulo de South Park cuando el personaje de Jesús se manifiesta ante la gente. “¿Vieron lo que le pasó a CBS? Pues adivinen quién es el dueño de CBS: Paramount. ¿De verdad quieren acabar como Colbert?”, dice Jesús en el episodio. “Tienen que dejar de ser estúpidos… También tiene el poder de demandar, de aceptar sobornos y puede hacerle lo que quiera a quien sea. Es el maldito presidente, amigo… South Park se acabó”, se escucha en el programa.

¿Qué pasa durante el nuevo episodio de South Park?

El episodio titulado “Sermon on the ‘Mount” (Sermón de la montaña, en español) empieza con Cartman sintonizando la estación de radio NPR dándose cuenta de que esta no funciona. Su madre, en la cocina, le informa que el presidente de Estados Unidos mandó a cancelar su estación de radio favorita.

Indignado, Cartman se dirige a su colegio, donde las cosas también están cambiando. Su director les informa que de ahora en adelante la escuela será cristiana y que los alumnos deberán “aceptar a Jesús en sus corazones”, a lo que los estudiantes responden con confusión mientras el personaje animado de Jesús aparece en la escuela para quedarse.

Esta situación desata nuevas tensiones en el pueblo y Cartman lo resume con la frase “el progresismo murió”, preocupado por lo que esto significa socialmente para su pueblo y su país.

Esto lleva a la indignación de varios padres de familia en el pueblo, ya que las escuelas públicas en Estados Unidos tienen la obligación de ser laicas. Esto inicia protestas en contra del presidente Trump, en las que también participan personas que votaron por él en las elecciones.

En su primera aparición, el personaje de Trump destaca porque no es completamente animado: se trata de una imagen realista de su rostro sobre un cuerpo dibujado. En esta escena aparece discutiendo con el primer ministro de Canadá, quien le reclama por los aranceles que este quiere poner en su país, diciéndole que parece un “dictador del Medio Oriente”, a lo que Trump responde con la amenaza de que “puede bombardearlos como hizo con Irak y con Irán”.

En el episodio también hacen mucho énfasis sobre el “pene pequeño” de Trump. En primera instancia, lo hacen mostrando unos desnudos que están siendo pintados en el pasillo de la Casa Blanca. Él se queja del tamaño de este, pero luego, al entrar al cuarto donde se acuesta con Satanás, se desnuda y demuestra que su miembro es exactamente del tamaño que se retrataba en las pinturas.

Más adelante, en su segundo encuentro con Satanás, se acuesta junto a él y este lo acusa de estar en la lista de Jeffrey Epstein, a lo que Trump le responde: “¿La lista de Epstein?, ¿aún seguimos hablando de eso?“, con referencia al interés de Trump de ”pasar de página” frente a este tema. Luego, Satanás le pide que vayan a terapia de parejas y Trump le dice que lo ama.

En este capítulo se menciona varias veces que Trump demanda a las personas con las que no está de acuerdo y al final las protestas acaban porque Jesús les pide a los ciudadanos de South Park que se “callen” y agachen la cabeza ante la demanda que hizo Trump al pueblo, ya que él como presidente puede “acabarlos”. Por esto llegan a un acuerdo en el que South Park debe pagar US$3,5 millones al Gobierno y que además debe compartir mensajes positivos hacia el presidente.

Finalmente, hacen un comercial a favor de Trump con una imagen realista, que muestra al presidente caminando por un desierto desnudo con un mensaje potente: “Trump: su pene es muy pequeño, pero su amor por nosotros es grande”.

En esta nueva estrategia, South Park logra hacer una crítica profunda y satírica sobre la situación actual de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump. El revuelo que generó la serie con solo su primer capítulo abre grandes expectativas para lo que está por venir con esta nueva temporada, pero también genera incertidumbre sobre como la fusión de Paramount y Skydance puede afectar el futuro de esta serie.

Al rodar los créditos, los personajes de Cartman y Butters tienen un diálogo en el que parecen despedirse, lo que ha sido interpretado por muchos seguidores de la serie como una despedida de los creadores, en caso de que su programa sea cancelado debido a esta polémica.

