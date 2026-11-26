"Con los datos recientemente publicados entramos en recesión técnica, aunque hay que esperar al dato de Producto Interior Bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre" para oficializarlo, dijo a la AFP el economista y profesor de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires Federico Glustein. En septiembre,…

La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, y entra así en recesión técnica, estimaron economistas consultados por la AFP tras la difusión de datos oficiales este martes.

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"Con los datos recientemente publicados entramos en recesión técnica, aunque hay que esperar al dato de Producto Interior Bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre" para oficializarlo, dijo a la AFP el economista y profesor de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires Federico Glustein. En septiembre, la actividad repuntó 1,1% frente a agosto, aunque quedó 1,2% por debajo del mismo mes de 2025, de acuerdo al estimador mensual de actividad económica (EMAE) del Instituto de Estadísticas Nacional (Indec), un indicador que anticipa el dato del PIB.

"La recesión técnica tiene que ver con el dato de dos trimestres seguidos con la actividad en caída o en cero o sin crecer", explicó a la AFP Lisandro Mondino, economista del Centro de Estudios para la Ciudad. "La economía está estancada a nivel general hace varios meses ya, eso se ve en el mismo informe del INDEC", agregó.

De su lado, el economista Pablo Tigani dijo a la AFP: "Estamos en una recesión técnica. Esto es, dos trimestres consecutivos de caída del PIB y el EMAE es un proxy (indicador aproximado) del PIB". El gobierno consideró que aún es muy pronto para definiciones. "Nosotros no podemos confirmar si hay recesión técnica (…) Puede ser que cuando llegue el dato de PIB del tercer trimestre no termine siendo negativo", consideró este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa previa a la publicación.

La última vez que Argentina entró en recesión fue "entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024″, cuando dejaba el gobierno Alberto Fernández (2019-2023) y lo asumía el ultraliberal Javier Milei, señaló Glustein.

El hambre y los bulos

Ante la difícil situación económica, los argentinos también buscan formas de adaptarse a la crisis, en medio de problemáticas urgentes como el hambre y la falta de vivienda: según cifras oficiales, más de 5.000 bonaerenses no tienen techo. En este contexto, en redes sociales han circulado bulos sobre la situación alimentaria del país, entre ellos, afirmaciones falsas de que algunos ciudadanos han optado por consumir carne de paloma debido al encarecimiento de la canasta básica.

En concreto, se trata de un segmento de CronicaTV que cuenta la historia de una carnicería en Misiones, en el norte de Argentina, en el que ofrecerían dos pichones de paloma criados para consumo por ARG 4.999 pesos. El bulo es difundido por una cuenta en redes sociales llamada TugoNews, el cuál el medio argentino Chequeado reseña como un portal especializado en difundir fake news.

Lo cierto es que a pesar de que el programa de televisión debate sobre el consumo de carne de paloma, con argumentos como que es común entre el campesinado argentino y mostrando escenas de la presunta carnicería en Misiones, es apresurado afirmar que es un fenómeno que se esté dando en más lugares de Argentina.

Según Chequeando, más de 4.000 cuentas de redes sociales difundieron la noticia, siendo la mayoría políticos de oposición y cuentas afines.

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