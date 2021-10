Estas son las nuevas reglas para viajar a EE. UU., ¿para quiénes será más difícil?

Estados Unidos anunció este miércoles, 13 de octubre, que sus fronteras terrestres con México y Canadá pronto estarán abiertas de nuevo al turismo, siempre y cuando quienes ingresen demuestren que están completamente vacunados contra el Covid-19. Sin embargo, quienes viajen por razones esenciales, como los estudiantes o los transportistas, podrán cruzar la frontera independientemente de su estado de vacunación hasta principios de enero de 2022.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también recordaron que se considera una persona vacunada a quien tiene el esquema completo contra el Covid-19, dos semanas después de la segunda dosis o de la dosis única.

El cambio anunciado por Washington entrará en vigor en noviembre. Hasta ahora, solo estaba permitido el ingreso al país desde México y Canadá por vía aérea y presentando una prueba de Covid-19 negativa.

La decisión de permitir el acceso de personas vacunadas al país se da luego de meses de presión por parte de México y Canadá, quienes expresaron preocupación por las consecuencias socioeconómicas de las restricciones en la frontera. México aceptó las llegadas de extranjeros por vía aérea sin pruebas o documentos de vacunación, mientras que Canadá reabrió el acceso por aire al país recientemente y su frontera terrestre en las últimas semanas.

Aún no está del todo claro cómo funcionará el cambio para los estadounidenses que ingresan desde estos dos países por vía terrestre, pues aunque no se aborda el tema en el comunicado, se enfatiza que el requisito será para los “viajeros extranjeros que llegan (al país)”.

Pero este no es el único cambio a tener en cuenta. Estados Unidos también comunicó que desde noviembre solo se permitirá el ingreso al país de los viajeros internacionales vacunados, quienes además deberán presentar una prueba de Covid-19 con resultado negativo y tomada tres días antes de su vuelo. Es decir que, para quienes no cuenten con el esquema de vacunación, viajar a Estados Unidos no será posible.

Los pasajeros también deberán proporcionar su información de contacto completa a su llegada a los Estados Unidos para realizar un seguimiento de los viajeros que han estado expuestos a otras variantes del Covid-19.

